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Komşuda anarşi

Komşuda anarşi

Yunan polisinin Atina’da 15 yaşındaki bir çocuğu ateş açıp öldürmesi ,tüm ülkede kaos yarattı. Binlerce protestocu, birçok şehirde alışveriş merkezleri, mağaza ve otomobilleri ateşe verdi. İçişleri Bakanı’nın istifası kabul edilmedi.

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YUNANİSTAN KENTLERİNDE SAVAŞ GİBİ ÇATIŞMALAR

YUNANİSTAN teröre ve alevlere teslim oldu. Atina şehir merkezini cehenneme çeviren olaylar, cumartesi gece geç saatlerde "anarşist mahallesi" olarak bilinen Eksarhia’da, Andreas Grigoropulos adlı bir çocuğun vurulmasıyla başladı. Polis kaynakları, "birkaç anarşistin polis otosuna saldırdığını" açıkladılar. Polisin açtığı ateşte, üç kurşundan biri, 15 yaşındaki çocuğa isabet etti.

Grigoropulos’un ölümünün ardından, birkaç saat içinde 5 bin kadar protestocu Atina’da toplanarak yürüyüşe geçti. Göstericiler karşılarında ne buldularsa tahrip ettiler. Başkentin en ünlü alışveriş yolu sayılan Ermu’da yakmadık alışveriş merkezi ve dükkan kalmadı.

Eşi görülmemiş tahribat

Göstericiler, Yunanistan’da daha önce eşi görülmemiş çaptaki olaylarda, maddi tahribat vermekle yetinmeyip ateşe vermedikleri mağazaları yağmaladılar. Harabeye dönen dükkanlardan para, giyecek ve yiyecek çalındı. Protestocular, Selanik, Yanya, Girit ve Patra şehirlerinde de sokaklara çıkıp karşıların ane çıktıysa yakıp döktüler. Selanik’teki göstericilerin sayısı bin 200’ü aştı. Göstericiler, kendilerine müdahale eden polise taşlar ve molotof kokteyllerle saldırdılar. Çöp tenekeleri devrilip yakılarak barikat kuruldu. Atina’nın merkezindeki emniyet genel müdürlüğü önünde bini aşkın kişi toplandı.

Karamanlis’ten taziye

İçişleri Bakanı Prokopis Pavlopulos ile yardımcısı Panagiotis Çinofotis, hükümete istifalarını sundu. Bu istifaları kabul etmeyen Başbakan Kostas Karamanlis, ölen çocuğun ailesine başsağlığı mektubu yazdı. "Devlet bu trajedinin tekrarlanmaması için gerekeni yapacak" diyen Karamanlis, aileye yazdığı mektupta, "Oğlunuzu haksız bir biçimde kaybettiğiniz için, bu zor anlarda lütfen taziye dileklerimi kabul edin" ifadesini kullandı.

Çocuğun ölümünden sorumlu tutulan iki polis memuru, soruşturma bitene kadar açığa alındı. İçişleri Bakanlığı, insanların gösteri yapma hakkı olduğunu, fakat diğer insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılmaması gerektiğini vurgulayan bir açıklama yaptı. Ülkede tansiyon hala düşmedi.

Atina’nın anarşist mahallesinde başladı

YUNANİSTAN geneline yayılan olaylar, başkent Atina’nın "anarşist mahallesi" olarak bilinen Eksarhia semtinde, kendilerini "iktidar karşıtı" olarak adlandıran bir grubun bir polis arabasına saldırmasıyla başladı. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçmayı başaran iki polis daha sonra geri dönüp saldırganları yakalamaya çalıştı. Yeniden saldırıya uğramaları üzerine polislerden biri havaya ateş açtı. Ancak mermilerden birisi, saldırganlar arasında olduğu iddia edilen 15 yaşındaki bir çocuğa isabet eti. Polisin, çocuğu özellikle hedef aldığı ileri sürüldü.

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