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Komşuda alarm! İnsanlara da bulaşabiliyor

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#Şarbon Hastalığı#Enfeksiyon#Yunanistan
Komşuda alarm İnsanlara da bulaşabiliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 19:24

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda şarbon bakterisi nedeniyle hayvan ölümleri yaşandığı belirtildi.  Şarbon bakterisi insanlara da bulaşarak ciddi enfeksiyon hastalığına neden oluyor.

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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'ndaki Messinia Bölgesi'nde yer alan Trifilia ilinde şarbon bakterisi tespit edildi.

30 BÜYÜKBAŞ VE 2 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Bölgede, şarbon bakterisi nedeniyle yaklaşık 30 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan telef oldu. Trifilia Belediyesi, bölgedeki hayvanlar arasında şarbon bakterisinin yayılmasını önlemek amacıyla toplantı yaptı.

Bu çerçevede, toplantıda, bakteri nedeniyle ölen hayvanların özel koşullarda derin kazılmış çukurlarda yakılması, bakteriye karşı hassasiyeti olan hayvan türlerinin aşılanması ve hayvan bakımında kullanılan tüm malzeme, motorlu araç, giyecek ve malzemelerin sterilize edilmesine karar verildi.

Komşuda alarm İnsanlara da bulaşabiliyor

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İNSANLARDA HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

Latince "bacillus anthracis" olarak bilinen şarbon bakterisi özellikle sığır, koyun, keçi gibi ot yiyen hayvanlarda görülüyor ve insanlara da bulaşabilen ciddi bir enfeksiyon hastalığına neden oluyor. Hastalık hayvanlarda ani ölümlere de yol açabiliyor.

 

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#Şarbon Hastalığı#Enfeksiyon#Yunanistan

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