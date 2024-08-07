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Komşuda alarm! Sisam, Ikaria ve Sakız adalarında yüksek yangın riski uyarısı

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#Yunanistan#Sisam#Ikaria
Komşuda alarm Sisam, Ikaria ve Sakız adalarında yüksek yangın riski uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 14:35

Yunanistan'da bugün, Sisam, Ikaria ve Sakız adalarında orman yangını riskinin yüksek olduğu bildirildi.

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İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bölgelerdeki ilgili kurumlara olası yangınlara karşı hazır bulunmaları talimatı verildiği belirtildi.

Vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, kurumuş otları yakmanın yasak olduğu hatırlatıldı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, dün, ülkenin Vari, Magula ve Domokos bölgelerinde son günlerde çıkan orman yangınlarında rolleri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin "davranışlarının bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

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#Yunanistan#Sisam#Ikaria

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