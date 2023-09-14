Komşuda 'Akdeniz Fırtınası' alarmı... Yunan basını adını koydu: Büyük Türk Tatbikatı

Haberin Devamı

Türkiye ve Yunanistan'da yaşanan felaketler sonrası Ankara ve Atina arasındaki buzlar hızla eriyor.

Birbirine yardım eli uzatan iki ülke anlaşmazlıkları çözmek için adımlar atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme ikili ilişkilerdeki pozitife ilerlemenin en net örneği oldu.

İki ülkede yaşanan felaketler sonrası atılan adımlar ile Ankara - Atina hattında dostluk rüzgarları esiyor.

Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen Yunan basını bir kez daha provokatif haberler ile okurlarının karşısına çıktı.

Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nı mercek altına alan CNN Yunanistan 'Acil Servis alarmda: Kıbrıs Açıklarında Büyük Türk Tatbikatı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberin Devamı

'Ege'nin suları ve gökleri sakin olabilir ancak aynı durum Türkiye'nin güçlü varlığını sürdürdüğü ve faaliyetlerini sürdürdüğü Doğu Akdeniz için geçerli değil' diyen haber platformu Türkiye'nin bu tatbikat ile revizyonist ve müdehaleci emellerini güçlendirmeyi amaçladığını öne sürdü.

Georgia Garantziotis imzalı haberde şu ifadelere yer verildi;

'Trk Silahlı Kuvvetleri, çok sayıda kara, deniz ve hava birliklerinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs açıklarında " Akdeniz Fırtınası-23" adlı büyük havacılık tatbikatını bir kez daha askeri güç gösterisiyle gerçekleştiriyor.'

Haberde Tatbikatın pek çok senaryoya ev sahipliği yaptığı bilgisine yer verildi.

Bu senaryolar arasında yüksek hızlı gemilerle düşman kıyısına çıkarma tatbikatı, su altı ve kara hedeflerine saldırı ve kritik altyapının korunması yer aldığının altı çizildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın devam ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23; ülkemizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara, deniz ve hava unsurlarının katılımı ile devam ediyor. Tatbikat; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor' ifadelerine yer verdi.