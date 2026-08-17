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Komşu Yunanistan bu kez de Salah transferinden incinmiş

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Salah#TRANSFER
Komşu Yunanistan bu kez de Salah transferinden incinmiş
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 07:00

Yunanistan’ın 2019’da Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasıyla Kahire’yi Ankara’dan uzaklaştırıp kendisine yakınlaştırma çabaları sürerken, Atina şimdi de Türkiye-Mısır ilişkilerindeki giderek artan yakınlaşmayı yakından izliyor. Yunan Kathimerini gazetesi, dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transferini, Türkiye’nin Mısır’daki etkisini artırmaya yönelik “yumuşak güç” stratejisinin yeni bir ayağı olarak değerlendirdi.

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Kathimerini’de yayımlanan analizde, Salah’ın Trabzonspor’a transferinin sıradan bir futbol anlaşması olarak görülemeyeceği savunuldu. Gazeteye göre Salah’ın Mısır’da ulusal bir sembol olması, transferi Türkiye açısından önemli bir fırsata dönüştürüyor. Milyonlarca Mısırlının bundan böyle Türk ligini takip etmesi, Türkiye’ye gelmesi ve Türk şehirleri ile kültürünü tanıması, Ankara’nın Mısır kamuoyundaki görünürlüğünü artırabilir.

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Gazete, bu nedenle Salah’ın Türkiye ile Mısır halkları arasında “duygusal bir köprü” oluşturabileceğini yazdı.

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#Yunanistan#Salah#TRANSFER

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