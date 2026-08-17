Komşu Yunanistan bu kez de Salah transferinden incinmiş

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Kathimerini’de yayımlanan analizde, Salah’ın Trabzonspor’a transferinin sıradan bir futbol anlaşması olarak görülemeyeceği savunuldu. Gazeteye göre Salah’ın Mısır’da ulusal bir sembol olması, transferi Türkiye açısından önemli bir fırsata dönüştürüyor. Milyonlarca Mısırlının bundan böyle Türk ligini takip etmesi, Türkiye’ye gelmesi ve Türk şehirleri ile kültürünü tanıması, Ankara’nın Mısır kamuoyundaki görünürlüğünü artırabilir.

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Gazete, bu nedenle Salah’ın Türkiye ile Mısır halkları arasında “duygusal bir köprü” oluşturabileceğini yazdı.