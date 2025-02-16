Komşu varını yoğunu silaha yatırıyor: Atina’dan 28 milyar Euro’luk silahlanma atağı

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Savunma Bakanı Nikos Dendias tarafından 4 Mart’ta açıklanması beklenen, 12 yıllık yeni silahlanma planının bazı bölümleri Yunan medyasına sızdı. Söz konusu haberlere göre yeni program; ABD’den F-35 tipi 20-40 adet savaş uçağı satın alınması, Yunan Hava Kuvvetleri’ndeki 82 adet F-16 Block 52 ve 38 adet BF-16 Block-50 tipi savaş uçaklarının modernizasyon programlarının tamamlanması, Fransa’dan 4 Belharra tipi fırkateyn satın alımı, Almanya’dan alınan Meko tipi 4 fırkateynin modernizasyonu, ABD’den alınan Island tipi devriye gemilerinin sayısının 4’den 6’ya çıkarılması ve İsrail’den “Demir Kubbe” benzeri, füze ve İnsansız Hava Araçları’na (İHA) karşı kullanılan savunma sisteminin satın alınmasını içeriyor.