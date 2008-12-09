Komşu şiddetin pençesinde

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YUNANİSTAN ŞİDDETİN PENÇESİNDE

Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçen cumartesi akşamı 16 yaşında bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde çıkan olaylar sürüyor.

Binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinde çıkan, başta başkent Atina ile Selanik kentleri olmak üzere Patra, Larissa, Yanya, Heraklion ve Kandiye kentlerinde sabaha kadar süren ve 72 saati dolduran olaylarda, çok sayıda banka şubesi, dükkan ve kamu binasının yanı sıra polis araçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda araç kundaklandı.

BAKANLIKLARA MOLOTOFLU SALDIRI

Atina kent merkezinde bulunan parlamento binasına girmeye çalışan, Dışişleri ile Çevre bakanlıklarına molotofkokteyli atan, bölgedeki otellerde zarara yol açan, Yunanistan Milli Bankası ile Olimpic Havayolu merkezi şubesini, Sindagma Meydanı'ndaki dev Noel ağacını ateşe veren göstericilere, güvenliie birimleri gözyaşartıcı gazla yanıt verdi.

POLİS ARAÇLARI YAKILDI

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Göstericiler, Pire kent merkezinde çok sayıda polis aracını ters çevirerek ateşe verdi. Larissa kentindeki tüm banka şubelerinin taş ve sopalarla camlarının kırıldığı ve kundakladığı, Hanya'da valilik binasının kundaklandığı, işyerleri ve kamu binalarına saldırılar yapılan Patra'da ise yerel bir televizyon kanalını işgal eden grupların tüm Yunanistan'ı protesto gösterilerine çağırdığı bildirildi.

Savaş alanını andıran Selanik'de göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada ise bir polis memuru yaralandı.

135 İŞYERİ HASAR GÖRDÜ

Atina Ticaret Odası verilerine göre şu ana kadar 135 işyeri hasar gördü, 12 işyeri yağmalandı, 600 kişi işsiz kaldı. Basın yayın organları kentlerdeki asıl hasarın henüz belirlenmediğini duyurdu.

Atina Üniversitesi Rektörü Hristos Kittas'ın hükümetin ve polis ekiplerinin üniversite binasını yeteri kadar korumadıklarını belirttiği açıklamasından sonra istifa ettiğini belirten basın yayın organları, Yunanistan Eğitimciler Federasyonu'nun bugün 24 saatlik greve gidilmesi kararı aldığını kaydetti.

Haberlerde, polis kurşunuyla yaşamını yitiren Aleksis Grigoropulos'un (16) bugün toprağa verileceği, cenaze sırasında olaylar yaşanmasından endişe edildiği de belirtildi.

Grupların bugün de kent merkezlerinde protesto yürüyüşleri yapmayı planladığı açıklandı.

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Öte yandan kent merkezlerindeki olaylarda 176 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

PARİS'TEKİ YUNAN KONSOLOSLUĞUNA SALDIRI

Fransa'nın başkenti Paris'te bir grup gösterici de protesto için Yunanistan Konsolosluğu'na girdi. Paris Büyükelçiliği'nin basın ataşesi Alexandre Bouzis, protestocuların binanın bir bölümüne girdiğini, ancak birinci katta bulunan konsolosluk bürolarını işgal etmediğini söyledi.

Paris'in 16. bölgesinde bulunan konsolosluğun bahçe ve lobisine giren yaklaşık 60 eylemci, kısa süren işgal eylemlerinde, Yunan polisinin öldürdüğü Alexandros Grigopolus'un adının yazılı olduğu bir pankart taşıdı.

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Yunanistan'ın Paris Büyükelçiliğinin basın ataşesi Alexandre Bouzis, protestocuların binanın bir bölümüne girdiğini, ancak birinci katta bulunan konsolosluk bürolarını işgal etmediğini söylemişti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de de dün bir grup eylemci Yunanistan konsolosluğunu işgal etmişti.