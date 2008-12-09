Komşu şiddetin pençesinde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
Macronun en yakınındaki isimdi... Hapis cezasıMacron'un en yakınındaki isimdi... Hapis cezası!#Macron
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Komşu şiddetin pençesinde

Komşu şiddetin pençesinde

Yunanistanm'da 16 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olayları devam ediyor. Gencin cenaze töreninde de olaylar çıktı. Ayrıca şiddet olayları ülkenin diğer büyük kentlerine de sıçradı.

Haberin Devamı

YUNANİSTAN ŞİDDETİN PENÇESİNDE

Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçen cumartesi akşamı 16 yaşında bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde çıkan olaylar sürüyor.

Binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinde çıkan, başta başkent Atina ile Selanik kentleri olmak üzere Patra, Larissa, Yanya, Heraklion ve Kandiye kentlerinde sabaha kadar süren ve 72 saati dolduran olaylarda, çok sayıda banka şubesi, dükkan ve kamu binasının yanı sıra polis araçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda araç kundaklandı.

BAKANLIKLARA MOLOTOFLU SALDIRI

Atina kent merkezinde bulunan parlamento binasına girmeye çalışan, Dışişleri ile Çevre bakanlıklarına molotofkokteyli atan,  bölgedeki otellerde zarara yol açan, Yunanistan Milli Bankası ile Olimpic Havayolu merkezi şubesini, Sindagma Meydanı'ndaki dev Noel ağacını ateşe veren göstericilere, güvenliie birimleri gözyaşartıcı gazla yanıt verdi.

POLİS ARAÇLARI YAKILDI

Haberin Devamı

Göstericiler, Pire kent merkezinde çok sayıda polis aracını ters çevirerek ateşe verdi. Larissa kentindeki tüm banka şubelerinin taş  ve sopalarla camlarının kırıldığı ve kundakladığı, Hanya'da valilik binasının kundaklandığı, işyerleri ve kamu binalarına saldırılar yapılan Patra'da ise yerel bir televizyon kanalını işgal eden grupların tüm Yunanistan'ı protesto gösterilerine çağırdığı bildirildi.

Savaş alanını andıran Selanik'de göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada ise bir polis memuru yaralandı.

135 İŞYERİ HASAR GÖRDÜ

Atina Ticaret Odası verilerine göre şu ana kadar 135 işyeri hasar gördü, 12 işyeri yağmalandı, 600 kişi işsiz kaldı. Basın yayın organları kentlerdeki asıl hasarın henüz belirlenmediğini duyurdu.

Atina Üniversitesi Rektörü Hristos Kittas'ın hükümetin ve polis ekiplerinin üniversite binasını yeteri kadar korumadıklarını belirttiği açıklamasından sonra istifa ettiğini belirten basın yayın organları, Yunanistan Eğitimciler Federasyonu'nun bugün 24 saatlik greve gidilmesi kararı aldığını kaydetti.

Haberlerde, polis kurşunuyla yaşamını yitiren Aleksis Grigoropulos'un (16) bugün toprağa verileceği, cenaze sırasında olaylar yaşanmasından endişe edildiği de belirtildi.

Grupların bugün de kent merkezlerinde protesto yürüyüşleri yapmayı planladığı açıklandı.

Haberin Devamı

Öte yandan kent merkezlerindeki olaylarda 176 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

PARİS'TEKİ YUNAN KONSOLOSLUĞUNA SALDIRI

Fransa'nın başkenti Paris'te bir grup gösterici de protesto için Yunanistan Konsolosluğu'na girdi. Paris Büyükelçiliği'nin basın ataşesi Alexandre Bouzis, protestocuların binanın bir bölümüne girdiğini, ancak birinci katta bulunan konsolosluk bürolarını işgal etmediğini söyledi.

Paris'in 16. bölgesinde bulunan konsolosluğun bahçe ve lobisine giren yaklaşık 60 eylemci, kısa süren işgal eylemlerinde,  Yunan polisinin öldürdüğü Alexandros Grigopolus'un adının yazılı olduğu bir pankart taşıdı.

Haberin Devamı

Yunanistan'ın Paris Büyükelçiliğinin basın ataşesi Alexandre Bouzis, protestocuların binanın bir bölümüne girdiğini, ancak birinci katta bulunan konsolosluk bürolarını işgal etmediğini söylemişti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de de dün bir grup eylemci Yunanistan konsolosluğunu işgal etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin