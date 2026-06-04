Komşu rahat nefes aldı... Atina’ya ‘deniz yetki’ molası

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Atina, bu ay içinde Meclis’e getirilmesini beklediği tasarının yaz aylarında Türk-Yunan ilişkilerini germesini bekliyordu. Yunan gazetesi Kathimerini Atina’yı geren tasarının Ekim ayına ertelendiğini yazdı. Gazete, erteleme kararını bürokratik nedenlere bağlarken, Türkiye’nin, 7-8 Temmuz’da ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde yeni bir gerginlik yaşanmasını istemediğini ileri sürdü.



GÖZETLEME İÇİN YENİ İHA



Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanlığı, Ege’deki adalar ile doğu sınırı hattında kesintisiz gözetleme ağı oluşturmak için yeni bir hamle yaptı. Bu kapsamda, ABD yapımı 10 adet V-BAT tipi dikey iniş-kalkış yapabilen İHA tedariki için harekete geçti. Amerikan Shield AI firması tarafından üretilen dronlar, Ege’deki kör noktaları tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.





