Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Komşu klimayı kıstı

#İspanya#Yunanistan#Klima
Komşu klimayı kıstı

İspanya’nın ardından Yunanistan da ‘enerji krizi’ne karşı harekete geçti. Yaz aylarında kamu binalarında klimayı 26 derecenin altına düşürmek yasak.

Haberin Devamı

İspanya hükümeti geçen ay kamu binalarında kullanılacak klimalar için 27 derece sınırlaması getirmişti. Kış aylarında ise sıcaklığın 19 derecenin üzerine çıkarılamayacağı belirtilmişti. Benzer bir uygulama Yunanistan’da da hayata geçirildi. Küresel enerji krizi nedeniyle tasarruf programı açıklayan Yunanistan, enerji masraflarının bir önceki yıla göre yüzde 10, 2030’a kadar da yüzde 30 oranında azaltılmasını öngörüyor. Açıklanan bazı tedbirler şöyle:

* Yaz aylarında klima cihazlarının soğutma alt sınırı 26 derece olarak belirlendi.

* Sokak aydınlatması da gerekli olan asgari düzeye indirilecek.

* Denetim yıl sonu faturalarına bakılarak yapılacak. Enerji için öngörülen masrafları aşan kurum ve kuruluşlar, fazla miktarı bütçelerinden geri ödemek zorunda kalacak. Kotayı aşmayan kurumlar ise ödüllendirilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#Yunanistan#Klima

BAKMADAN GEÇME!

Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe