Komşu klimayı kıstı

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İspanya hükümeti geçen ay kamu binalarında kullanılacak klimalar için 27 derece sınırlaması getirmişti. Kış aylarında ise sıcaklığın 19 derecenin üzerine çıkarılamayacağı belirtilmişti. Benzer bir uygulama Yunanistan’da da hayata geçirildi. Küresel enerji krizi nedeniyle tasarruf programı açıklayan Yunanistan, enerji masraflarının bir önceki yıla göre yüzde 10, 2030’a kadar da yüzde 30 oranında azaltılmasını öngörüyor. Açıklanan bazı tedbirler şöyle:

* Yaz aylarında klima cihazlarının soğutma alt sınırı 26 derece olarak belirlendi.

* Sokak aydınlatması da gerekli olan asgari düzeye indirilecek.

* Denetim yıl sonu faturalarına bakılarak yapılacak. Enerji için öngörülen masrafları aşan kurum ve kuruluşlar, fazla miktarı bütçelerinden geri ödemek zorunda kalacak. Kotayı aşmayan kurumlar ise ödüllendirilecek.