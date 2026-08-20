Komşu kendi yazıyor kendi oynuyor

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Yunan medyası, Türkiye’nin Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de iki deniz parkı ilan etmesinin ardından kendi yazdığı senaryonun peşine düştü. Yunanistan’ın Ta Nea gazetesi, Hürriyet’in 10 Ağustos tarihli manşetinde yer alan, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk’ün Atina’ya yaptığı “Ege’yi birlikte koruyalım ve ortak deniz parkları oluşturalım” çağrısının Ankara’nın “siyasi bir tuzağı” olduğunu ileri sürdü.

İŞLERİNE NASIL GELİRSE

Hürriyet’in haberini Türkiye’nin deniz parkları ilanıyla ilişkilendirerek, şaka gibi bir iddiada bulunan gazete, Gökçeada ile Semadirek arasındaki büyük mercan ormanının keşfinin ardından, Türk bilim insanlarının, Hürriyet aracılığı ile, Atina’ya ortak deniz parkı kurulması önerisini getirdiğini yazdı. Ancak Ta Nea’ya göre bu önerinin ardında bir “siyasi tuzak” bulunuyordu. Gazete, söz konusu tuzağın, “Türkiye’nin, Yunanistan’ın kıta sahanlığında ortak yönetim hakkını Atina’ya kabul ettirmek” olduğunu öne sürdü. Öztürk’ün ortak deniz parkı çağrısını haberleştirmeyen Ta Nea, aynı çağrıyı bu kez işine geldiği gibi haberleştirdi.

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ATİNA ALARMDA

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Yunan basını, Türkiye’nin ilan ettiği deniz parklarının ardından özellikle Limni-Semadirek hattında ve Meis Adası çevresinde, Türk balıkçı tekneleri ile Yunan Sahil Güvenliği arasında kriz çıkabileceği iddiasını da gündeme taşıdı. İlk aşamada Türk araştırma ve oşinografi gemileriyle karşı karşıya gelmesi beklenen tarafın Yunan Sahil Güvenliği olduğu ileri sürüldü.

DIŞİŞLERİ: HUKUKEN ETKİSİZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Yunanistan tarafından Ege Denizi’ni de kapsayacak şekilde dün ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekânsal Çerçevesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, “Bu ve benzeri girişimler Türkiye’nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir” diyen Keçeli, Türkiye’nin Yunanistan’la iyi komşuluk temelinde işbirliğine her zaman hazır olduğunun altını çizdi.

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KABLO KRİZİ KAPIDA

TÜRKİYE’nin Kuzey Ege ve Akdeniz’de iki deniz parkı ilan etmesinden gerilen Atina, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e bağlayacak Great Sea Interconnector (GSI) elektrik kablosu projesini yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Kathimerini gazetesi, Türkiye’nin itirazları nedeniyle yaklaşık iki yıldır bekletilen projenin, Fransız yatırım grubu Meridiam’ın çoğunluk hissesini almasının ardından yeniden gündeme gelmesini Ankara-Atina ilişkilerinde “yeni bir sınav” olarak değerlendirdi. Gazete, “Bir sonraki kriz testi kablo” başlığını kullanırken, Meridiam’ın projeye dahil olmasının Ankara’nın tutumunu değiştirip değiştirmeyeceğinin sahada görüleceğini yazdı.