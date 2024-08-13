Komşu alevlere teslim: Bir kişi hayatını kaybetti… Türkiye'nin yolladığı uçaklar Atina'ya ulaştı

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla Türkiye tarafından gönderilen iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, başkentteki Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

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SÜREÇ NASIL İLERLEDİ

Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu.

Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletmişti.

Yunan tarafı da teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtmişti.

Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkan sağladığına işaret etmişti.

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için çalışmaları başlattığı bildirilmişti.

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YANGINDA İLK CAN KAYBI

Yunanistan'ın başkenti Atina’nın 35 kilometre kuzeyindeki Varnava köyünde pazar günü çıkan orman yangını giderek yayılıyor.

İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, Vrilissia'da yanan bir dükkanda 1 kadının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Yunanistan Ulusal Gözlemevine göre yangında şu ana kadar 100 bin dönümlük alan kül oldu. İtfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis, çoğunlukla Marathon ve Penteli çevresinde olmak üzere birçok aktif yangın olduğunu aktardı.

Söndürme çalışmaları 702 itfaiyeci, 199 itfaiye aracı, 35 uçağın yanı sıra gönüller ve ordu personelinin de desteğiyle devam ediyor.