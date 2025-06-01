Komşu AB para birimine geçmeye hazırlanıyor! Bulgaristan’da Euro tedirginliği

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Komşu Bulgaristan’ın haziran ayında Brüksel’den Euro’ya geçiş için yeşil ışık alması bekleniyor. Ancak bu ihtimal pek çok vatandaşı tedirgin ediyor.

‘BATARIZ’ KORKUSU

Haziran ayından bu yana Bulgaristan’da ulusal para birimi ‘leva’da kalınması için zaman zaman gösteriler düzenleniyor. Fransız AFP Ajansı’na konuşan eski üst düzey bir yetkili, “Bulgaristan, Euro bölgesine katılırsa, Titanik’e binmek gibi bir şey olacak” iddiasını gündeme getiriyor. 14 bankanın battığı 1996-97 krizi ve hiper enflasyonu hatırlayanlar bu adıma şiddetle karşı çıkıyor. Euro tartışması AB karşıtı bir propagandaya dönüşürken, muhalif gösterilerde Rus bayrağının dalgalanması dikkat çekiyor.

AB’NİN EN YOKSULU

2007 yılında AB’ye katılan Bulgaristan, topluluğun en yoksul ülkesi. Alpha Araştırma Enstitüsü’nden Boriana Dimitrova, “yoksul daha da yoksullaşmaktan korkuyor” diyor. 6.4 milyon nüfuslu ülkede Euro’ya geçişin ekonomiyi daha da zorlayacağı iddia edilirken, aşırı sağ da eylemler düzenleyerek bu kaygıyı körüklüyor. Rusya yanlısı kabul edilen Cumhurbaşkanı Rumen Radev’de sürpriz bir çağrıda bulunarak referanduma gidilmesini istemişti. Hafta içi yaptığı bir açıklamada ise Radev Euro’ya geçişte en çok etkilenecek kesimi koruyucu önlemler alınmadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirmişti.

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ÜLKE İKİYE AYRILMIŞ DURUMDA

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’a göre Bulgaristan nüfusunun üçte biri geçen yıl yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle küçük yerleşimler ve kırsalda yaşayan kişiler, yeni para birimine geçişte isteksiz davranırken sosyal medyadaki komplo teorileri de kaygıları tırmandırıyor. Sosyal medyada Euro’ya geçilmesi halinde ‘Brüksel’in Ukrayna’yı finanse etmek için birikimlere el koyacağı’ şeklinde dezenformasyon yayılıyor.

ENTEGRASYON ADIMI

Euro’ya geçiş AB ve Rusya yanlılarının nüfuz mücadelesinin sürdüğü bir döneme denk gelirken, Dimitrova’ya göre başkent Sofya ve büyük kentlerde yaşayan daha varlıklı, eğitimli ve genç nüfus bunu Avrupa ile entegrasyon sürecinin makul bir adımı olarak görüyor. Kurum ve bankalar Euro için hazırlığını sürdürürken 2 Euro’luk madeni paraların tasarımı yapılmış bile, üzerinde ise ‘Tanrı Bulgaristan’ı korusun’ yazıyor.