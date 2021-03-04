Komşu 6’yla sallandı

Atina’ya 400, Larisa’ya 25 kilometre mesafedeki Tirnavo şehri yakınında, saat 13.16’da meydana gelen deprem yaklaşık 15 saniye sürdü. Atina ve Selanik dahil ülkenin yarısında hissedilen depremden sonra ilk 3 saat içinde 4 ila 5 şiddet aralığında 4 artçı deprem meydana geldi. 7.8 kilometre derinlikte olduğu açıklanan depremin, geçmişte de faal olan Tirnavo fay hattından kaynaklandığı belirtildi. Bölgede, Mesohori köyünde, eski bir evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan yaşlı bir köy sakini kurtarıldı. Damasi köyünde ise kapalı olan bir okulun duvarı çöktü. Larisa şehri dışındaki bir karayolunun üzerine de kayalar düştü. Deprem öğle saatlerinde insanların sokakta, öğrencilerin okullarda oldukları bir sırada meydana geldi ve panik yarattı. Uzmanlar, zarar tespit çalışmaları sonuçlanıncaya kadar evlere girilmemesi tavsiyesinde bulundu. Bölgedeki okullar tatil edildi.