Komplo teorisyenleri işbaşında: Cenaze niye saat 14.22’de yola çıktı

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8 EYLÜL’de hayatını kaybeden Kraliçe 2’nci Elizabeth’in naaşı önceki gün Londra’ya getirildi. İngiltere’nin 70 yıl süreyle en uzun tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe için 19 Eylül’de dünya liderlerinin de katılacağı büyük bir cenaze töreni düzenlenecek. Ancak o güne kadar Büyük Britanya genelinde, Kral 3’üncü Charles ve üst düzey kraliyet ailesi üyelerinin katıldığı geçit törenleri düzenleniyor.

TAM 02:22’DE AYRILDI

Kraliçe Elizabeth’in naaşı, dün Londra’da atların çektiği top arabasıyla Buckingham Sarayı’ndan Westminster parlamento binasına götürüldü. Buckingham Sarayı, tahtta kaldığı 70 yıl boyunca Kraliçe’nin evi olmuştu. Dün naaşı atların çektiği bir top arabasına yerleştirilen Kraliçe, Londra yerel saatiyle öğleden sonra 02.22’de (14.22) saraydan çıkarıldı. Kortejde Kral 3’üncü Charles, kardeşleri Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward ile oğulları Prens William ve Prens Harry de yer aldı.

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BİR SÜRÜ SÖYLENTİ

Özellikle saat 14.22’nin seçilmiş olması ise hem meraklılarını hem de komplo teorisyenlerini harekete geçirdi. Buckingham Sarayı’ndan konuya ilişkin açıklama yapılmazken, spesifik bir saatin seçilmesine gerekçe olarak, Buckingham’dan Westminster’a yapılacak geçit töreninin toplamda 38 dakika sürmesi ve Westminster’da düzenlenecek törenin öğlen saat 03.00’te başlaması gösterildi. Ancak birçok kişi, 02.22 saatinin seçilmiş olmasının perde arkasında farklı gerekçeler olduğunu ileri sürdü.

Westminster’daki törene kraliyet gelinleri Prenses Catherine ve Düşeş Meghan da katıldı.

NEDEN O SAAT SEÇİLDİ

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Bunlardan ilki, Kraliçe’nin, 1952’de yerine geldiği babası Kral 6’ncı George’u anması olarak gösterildi. Kral George vefat ettikten sonra, ölüm saati olan 01.27’den 02.22’ye kadar, her dakika başında 56 yıllık ömrünü temsilen 56 kez çan çalınmıştı. Bir diğer teoriye göre, 02.22’nin İncil’e bir gönderme olduğu ve meleklerle ilişkilendirildiğiydi. Bir başka gerekçe olarak, Kraliçe’nin tahta çıkışının 70’inci yıldönümünü Şubat 2022’de kutladığı, bu nedenle 02.22’nin seçildiği belirtildi. Son olarak, Kraliçe’nin 03.00’te (15.00) Westminster’a varışının, Hz. İsa’nın ölüm saati ile aynı olduğu öne sürüldü.

Kraliçe’nin katafalka konan tabutunu ziyaret etmek için yüz binlerce kişi kuyruğa girdi.

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1 MİLYON KİŞİ SIRAYA GİRDİ

Geçit törenini önden izlemek isteyenler bir önceki geceden bölgede kamp kurdu. Töreni izlemeye yaklaşık 1 milyon kişi katılırken, oluşan kuyruk yaklaşık 16 kilometreyi buldu. Bu kişilerden 400 bin kadarının yurt dışından töreni izlemeye gelenler olduğu tahmin ediliyor.

Tabutun üzerine hükümdarın egemenliğinin sembolü olan İmparatorluk Tacı da yerleştirildi.

TABUTU İNGİLİZ MEŞE AĞACINDAN

Uzmanlara göre Kraliçe’nin tabutu geleneklere uygun bir şekilde Sandringham kraliyet mülkünde yetişen İngiliz meşesinden yapıldı. Naaşının uzun süre korunabilmesi için de tabutun içi kurşunla kaplandı. Kraliçe toprağa defnedilmeyecek, tabutu Windsor’daki Kral 6’ncı George şapelinde muhafaza edilecek.

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Eli mürekkep olan Charles eşi Camilla’yı beklemeden salondan ayrıldı.

HUYSUZ KRAL YİNE SİNİRLENDİ

KRALİÇE Elizabeth’in ölümünün ardından tahta geçen oğlu Kral 3’üncü Charles, önceki gün Kuzey İrlanda’daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına tepki verdi. “Bu lanet şeyden nefret ediyorum” diyerek eşi Camilla’nın imza atmasını beklemeden salondan ayrıldı. Charles, daha önce resmen kral ilan edildiği törende de imza attığı sırada yazı takımının masadan alınmasını isterken görevlilere yönelik asabi tavırlarıyla dikkat çekmişti. Öte yandan 73 yaşında tahta geçen Kral’ın, Z kuşağının desteğini alıp alamayacağı da merak konusu. İngiltere’de kimi gençler kraliyetle ilgilenmediğini söylerken kimileri ise 96 yaşındaki merhum Kraliçe’nin Kral Charles’tan daha iyi olduğunu belirtiyor. Uzmanlar ise yetmişlerinde iktidara gelen Kral’ın halkı ikna etmesinin kolay olmadığı görüşünde.