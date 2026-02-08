Komplo teorileri bitmiyor... Epstein yaşıyor mu

Haberin Devamı

ABD’nin ocak ayı sonunda açıkladığı 3 milyondan fazla belge Epstein ile zengin ve ünlü isimlerden oluşan çevresinin kirli dünyasını gözler önüne sererken bir yandan da ortalık komplo teorilerinden geçilmiyor. Sosyal medyada 10 Ağustos 2019 tarihinde New York’taki hapishane hücresinde yargılanmayı beklerken ölü bulunan Epstein’ın aslında ölmediği, yaşamaya devam ettiği öne sürülüyor. Son olarak internette saçları uzamış Epstein’ın İsrail’de olduğuna dair görüntüler dolaşıma girdi. Ancak bunun yapay zekâ ile yapılmış bir görsel olduğu anlaşıldı. Ayrıca Fortnite video oyun sitesinde Epstein’a ait olduğu söylenen bir hesabın da yakın zamana kadar aktif olduğu iddia ediliyor. Diğer bir iddia Epstein’ın hücreden alınarak Guantanamo’da sorgulamaya götürüldüğü şeklinde.

ANKETTE YAŞIYOR DİYENLER: YÜZDE 45

Epstein komplo teorileri büyük ilgi çekerken geçtiğimiz günlerde Amerikalı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, X hesabında ‘Epstein yaşıyor mu’ diye bir anket düzenledi. Buna göre yaklaşık 147 bin kişi ankete katıldı ve yüzde 45 ‘yaşıyor’ seçeneğinden yana oy kullandı. Yüzde 33 ‘öldürüldü’ derken, sadece yüzde 3 intihar ettiğini düşünüyor. Epstein, reşit olmayan genç kızları, zengin ve nüfuz sahibi kişilere pazarlamak, ayrıca müşterilerine baskı unsuru oluşturacak bir şantaj ağı kurmakla suçlanıyor.