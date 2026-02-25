Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Almanya’da Türklerle buluştu

Haberin Devamı

Almanya’da gerçekleştirilen NATO tatbikatına katılan Türk askerlerinin başarısının Almanya’da ve Avrupa ülkelerinde gündem olduğunun altını çizen Varank, “Bundan 25 yıl önce Türkiye’nin bu şekilde gündeme gelmesini hiçbirimiz hayal edemezdik. Cumhurbaşkanımızın feraset sahibi güçlü liderliği sayesinde Türkiye’nin bu başarısından bahsedebiliyoruz. Türkiye buraya dünyada hiç olmayan teknolojilerle geldi, kabiliyetlerini sergiledi. Dünyada da ses getirdi.” diye konuştu.

RAVENSBURG’DA İFTAR

Varank, Almanya programı kapsamında ilk olarak UİD Ravensburg Ofisi Teşkilatı, sivil toplum kuruluşları ve iş insanları ile toplantı yaptı. Ravensburg İftar Programına katılan Varank, burada Türk vatandaşlarına seslendi.

SİYASETTE GÖRÜNÜR OLMAK

Varank, yurt dışında yaşayan Türklerin dünyada etki oluşturabilen, Türk bayrağının önemini dünyaya gösterebilen bir diaspora haline geldiğini ifade ederek “Bizden daha az nüfusa sahip milletlerin demokrasi mücadelesinde farklı noktalarda olarak etkiler oluşturabiliyor. Alman siyasetinde daha görünür olmamız, Türk soydaşlarımız için de Türkiye için de önemli bir husustur.” dedi.

Haberin Devamı

Varank, Almanya programı kapsamında gençlerle sahurda buluştu. DİTİB Esslingen Camii’ndeki program öncesinde cami hakkında bilgi alan Varank, “Bu cami Türklerin neler başarabileceklerinin en güzel göstergelerinden biri.” ifadesini kullandı.

MİLLET DİMDİK DURDU

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak büyük başarılara imza attıklarını dile getirerek “Cumhurbaşkanımızın gücünü aldığı yer her zaman belli. O her zaman milletinden güç aldı. Milleti onun arkasında dimdik durdukça o da Türkiye’nin bağımsız bir şekilde kendi kararlarını alabilmesi için mücadele etti.” diye konuştu.

YALNIZ BIRAKMADINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında duran milletin en önemli unsurlarından birisinin yurt dışında yaşayan Türkler olduğunu vurgulayan Varank, “Her zaman cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdunuz. Sizler hiçbir zaman sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde yoluna devam edecek.” dedi.

Haberin Devamı

SES GETİRDİ

Varank, Almanya’da düzenlenen Steadfast Defender 2026 NATO tatbikatına katılan Türk askerlerinin başarısının Almanya’da gündem olduğunu kaydederek “Bundan 25 yıl önce Türkiye’nin bu şekilde gündeme gelmesini hiçbirimiz hayal edemezdik. İşte Cumhurbaşkanımızın o feraset sahibi güçlü liderliği sayesinde Türkiye’nin bu başarısından bahsedebiliyoruz. Türkiye buraya dünyada hiç olmayan teknolojilerle geldi, kabiliyetlerini sergiledi. Dünyada da ses getirdi.” dedi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ ZİRVESİ

Varank, programının ikinci gününde UID Württemberg Bölgesi Teşkilatı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve kanat önderleri, akademisyenler ve mühendisler ile iftarda bir araya geldi. Toplantıya; Porsche, Bosch, Mercedes, Max Planck Institutes ve Fraunhofer gibi ileri teknoloji geliştiren dünya devi şirketlerin Türk Ar-Ge mühendisleri, üretim mühendisleri ve teknisyenleri de katıldı.

Haberin Devamı

YATIRIM OFİSİNİN DESTEKLERİ

Toplantıda Almanya’da kendi şirketi olanlar ve memleketlerine yatırım yapmak isteyenler Varank’a çeşitli sorular yöneltti. Varank da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nin rolünden ve desteklerinden bahsetti.

UZAY TEKNOLOJİLERİ

Varank, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin uzay hedeflerini anlatarak dünyada standart sıvı ve katı yakıtlı roketlerin aksine Türkiye’nin hibrit motor teknolojisi ile uzay yarışında fark yaratmayı hedeflediğini ifade etti. Togg gibi yerli girişimleri ve yeni nesil teknolojileri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

ALMANLAR DA RAĞBET GÖSTERECEK

Haberin Devamı

Varank programında, geçen yıl Almanya’da satışa sunulan Türkiye’nin doğuştan elektrikli otomobili Togg’u tercih etti. Almanya plakalı Oltu rengi T10X’in direksiyonuna geçen Varank, “Togg bizim gururumuz. Almanya’da da arkadaşlarımız eminim gururla kullanıyorlardır. Bir Türk malı aracın burada satılması, buradaki vatandaşlarımızın binmesi önemli. Hatta ben inanıyorum ki; ileride Almanlar da bu araca rağbet gösterecekler. Çünkü Alman teknolojisiyle yarışabilecek seviyede bir aracımız var.” dedi.