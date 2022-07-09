Koltuk gitti kavga başladı… İngiltere’de eski maliye bakanı Rishi Sunak adaylığını açıkladı

Haberin Devamı

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa etmesinin ardından, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak partinin yeni lideri ve başbakan olmak için adaylığını açıkladı.

Sunak'ın salı günü kabineden istifası sonrasında, Boris Johnson'ı da istifaya zorlayan bir hükümet krizi yaşanmış ve aralarında beş bakan olmak üzere 60'a yakın yetkili peş peşe görevlerini bıraktıklarını açıklamıştı.

Johnson, Muhafazakâr Parti yeni liderini seçene kadar başbakan olarak kalmayı planlıyor.

Gözden Kaçmasın İngiltere maliye bakanının eşini konuşuyor Haberi görüntüle

Sunak ise şu ana kadar adaylığını açıklayan en yüksek profilli isim oldu. “KAYBETTİĞİ GÜVENİ KAZANACAĞIM”

Haberin Devamı

Rishi Sunak adaylığını, Boris Johnson'ın kaybettiği güveni geri kazanma vaadiyle resmen açıkladı.

Kabinede görev almamış olan Tom Tugendhat ve hukuki işlerden sorumlu Suella Braverman da aday olacaklarını açıkladılar.

Muhafazakâr Parti müttefikleri de Liz Truss'un liderlik yarışında kadın Boris Johnson olarak kendini göstereceğine inanıyor. Sajid Javid ve Sunak iyi arkadaştı ancak siyasi rekabet ikilinin arasını açacak gibi görünüyor

BAKAN ARKADAŞINI KENARA ÇEKİLMEYE ZORLADI

Rishi Sunak'ın müttefiki ve istifasını birlikte açıkladığı eski Sağlık Bakanı Sajid Javid'i kenara çekilmeye ve gizli bir anlaşmaya yapmaya zorladığı konuşuluyor.

The Times'a göre 42 yaşındaki Sunak'ın müttefikleri, 52 yaşındaki eski Sağlık Bakanı'nın arkadaşlarıyla temasa geçerek, kendisinin yeterli desteğe veya ‘altyapıya’ sahip olmadığını ve aynı seçmenler için yarıştıklarını iddia etti.

Bununla birlikte, 16'dan fazla Muhafazakâr Parti milletvekilinin daha yarışa gireceğinin tahmin edildiği ancak ‘10 numaraya’ sahip olma mücadelesinin en sonunda 4 adayda kilitleneceği kulislerde konuşulanlar arasında. İşte İngiltere siyasetini şekillendirecek muhtemel başbakan adayları

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İngiltere Maliye Bakanı Sunak'in eşinin vergi statüsü tartışma yarattı Haberi görüntüle

KARARI BARAJ VERECEK

Bu arada The Telegraph , Başbakanın 5 Eylül'e kadar görevde olacağını ve üst düzey bir parti kaynağının şunları söylediğini açıkladı:

“Bir baraj olacak, böylece bu eşiğin altındaki adayların seçime devam etmesine izin verilmeyecek. Alanı ciddi adaylara indirgemek istiyoruz ve partiden makul bir oranda destek alamayan adayları istemiyoruz.”

Özenle hazırlanmış bir seçim kampanyası videosu çeken eski bakan, partisinin liderlik kampanyasının 'vatanseverlik, adalet ve sıkı çalışma' üzerine kurulacağına söz verdi. Sunak'ın eşi Akshata Murty, Hindistan'ın en zengin 6. kişisinin kızı...

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADAN DESTEK GELDİ

Ülkenin ‘büyük zorluklarla’ karşı karşıya olduğunu belirten Sunak, liderlik vasıflarına işaret ederek, "Covid kabusuyla karşı karşıya kaldığımız en zor zamanlarda hükümetin en zorlu departmanını" yönettiğini söyledi.

Muhafazakâr Partili birçok üst düzey milletvekili Sunak'ın adaylığını desteklediklerini Twitter'da "Rishi için hazırız" mesajlarıyla duyurdu.

Parlamento başkanı Mark Spencer, "Rishi, Partiyi birleştirebilecek, tüm ülkeyi bir araya getirebilecek ve bize beşinci genel seçim zaferini kazandırabilecek lider" diye yazdı.

Sunak, Boris Johnson'a yazdığı istifa mektubunda, Başbakan'ın yetkinliğini ve ciddiyetini kamuoyu önünde sorguladı. Ayrıca kendisi ve Johnson arasındaki ekonomik politika konusundaki 'temel' farklılıkları da tanımladı. Karısının ödemediği vergiler Sunak'ın başını büyük bir derde soktu

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler Haberi görüntüle

KARISININ SERVETİ BAŞINA BELA OLDU

Rishi Sunak, Oxford Üniversitesi'nde ve ardından ABD'de Stanford Üniversitesi'nde okumaya başlamadan önce Southampton'da büyüdü. 1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint bir annenin çocuğu olan eski bakanın annesi kendi eczanesini işleten bir eczacı, babası ise bir aile hekimi.

Sunak'ın Boris Johnson'ın halefi olma umutları, ailesinin serveti ve vergi işleri konusundaki tartışmalar nedeniyle ölümcül şekilde zarar görmüştü.

Sunak’ın milyarder bir varis olan karısı Akshata Murty'nin özel vergi statüsüne sahip olduğunun ortaya çıkması, İngiltere’ye vergi ödememek için kendisini Hindistan’da yaşıyor göstermesi öfkeli bir siyasi tartışmaya neden oldu ve Sunak'ın parti üyeleri arasındaki popülaritesini azalttı.

Haberin Devamı

Daha sonra, Metropolitan Polisinin Partygate soruşturmasının bir parçası olarak Boris Johnson ile birlikte para cezasına çarptırıldığında, bir darbe daha aldı.

Sunak ve ailesinin serveti, rakip parti üyelerinden tepki topladığın gibi hali hazırda ekonomik krizle boğuşan İngiliz halkına da pek sempatik gelmeyecek gibi görünüyor. Sunak halkın güvenini kazanabilecek mi? Bunu zaman gösterecek

YARIŞ SUNAK VE TRUSS ARASINDA GEÇECEK

Muhafazakâr Parti üyelerinin anketi, Sunak’ın, yüzde 21 tarafından desteklenen Dışişleri Bakanı Liz Truss'un hemen önünde, yüzde 25 destek oyu aldığını gösterdi.

Savunma Bakanı Ben Wallace, üyelerin yüzde 12'si tarafından desteklenirken, bu hafta Sunak'ın bakan olarak yerini alan Nadhim Zahawi yüzde 6 tarafından desteklendi.

Anket ayrıca, Muhafazakâr üyelerden oluşan bir oylamada kafa kafaya giderlerse Sunak'ın (yüzde 37) Truss'u (yüzde 33) kıl payı yeneceğini de ortaya koydu.

*Haberde kullanılan fotoğrafların bir kısmı Daily Mail'in 13 Şubat 2020 tarihli haberinden alınmıştır