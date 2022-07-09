Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Koltuk gitti kavga başladı… İngiltere’de eski maliye bakanı Rishi Sunak adaylığını açıkladı

#İngiltere#Rishi Sunak#BAŞBAKAN
Koltuk gitti kavga başladı… İngiltere’de eski maliye bakanı Rishi Sunak adaylığını açıkladı

İngiltere’de kabinedeki bakanların teker teker istifa etmesiyle başlayan siyasi kriz son olarak Başbakan Boris Johnson’ı da koltuğundan etmiş, dünya da geliyor diyen bu krizi günlerdir takip etmişti. Johnson’ın Muhafazakâr Parti başkanlığından istifa etmesinin ardından adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu…

Haberin Devamı

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa etmesinin ardından, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak partinin yeni lideri ve başbakan olmak için adaylığını açıkladı.

Sunak'ın salı günü kabineden istifası sonrasında, Boris Johnson'ı da istifaya zorlayan bir hükümet krizi yaşanmış ve aralarında beş bakan olmak üzere 60'a yakın yetkili peş peşe görevlerini bıraktıklarını açıklamıştı.

Johnson, Muhafazakâr Parti yeni liderini seçene kadar başbakan olarak kalmayı planlıyor.

Gözden Kaçmasın

İngiltere maliye bakanının eşini konuşuyorİngiltere maliye bakanının eşini konuşuyorHaberi görüntüle

Sunak ise şu ana kadar adaylığını açıklayan en yüksek profilli isim oldu.

Koltuk gitti kavga başladı… İngiltere’de eski maliye bakanı Rishi Sunak adaylığını açıkladı
“KAYBETTİĞİ GÜVENİ KAZANACAĞIM”

Haberin Devamı

Rishi Sunak adaylığını, Boris Johnson'ın kaybettiği güveni geri kazanma vaadiyle resmen açıkladı.

Kabinede görev almamış olan Tom Tugendhat ve hukuki işlerden sorumlu Suella Braverman da aday olacaklarını açıkladılar.

Muhafazakâr Parti müttefikleri de Liz Truss'un liderlik yarışında kadın Boris Johnson olarak kendini göstereceğine inanıyor.

Koltuk gitti kavga başladı… İngiltere’de eski maliye bakanı Rishi Sunak adaylığını açıkladı
Sajid Javid ve Sunak iyi arkadaştı ancak siyasi rekabet ikilinin arasını açacak gibi görünüyor

Gözden Kaçmasın

İngilterede siyasi deprem sürüyor Ve Johnson istifa kararı aldıİngiltere'de siyasi deprem sürüyor! Ve Johnson istifa kararı aldıHaberi görüntüle

BAKAN ARKADAŞINI KENARA ÇEKİLMEYE ZORLADI

Rishi Sunak'ın müttefiki ve istifasını birlikte açıkladığı eski Sağlık Bakanı Sajid Javid'i kenara çekilmeye ve gizli bir anlaşmaya yapmaya zorladığı konuşuluyor.

The Times'a göre 42 yaşındaki Sunak'ın müttefikleri, 52 yaşındaki eski Sağlık Bakanı'nın arkadaşlarıyla temasa geçerek, kendisinin yeterli desteğe veya ‘altyapıya’ sahip olmadığını ve aynı seçmenler için yarıştıklarını iddia etti.

Bununla birlikte, 16'dan fazla Muhafazakâr Parti milletvekilinin daha yarışa gireceğinin tahmin edildiği ancak ‘10 numaraya’ sahip olma mücadelesinin en sonunda 4 adayda kilitleneceği kulislerde konuşulanlar arasında.

Koltuk gitti kavga başladı… İngiltere’de eski maliye bakanı Rishi Sunak adaylığını açıkladı
İşte İngiltere siyasetini şekillendirecek muhtemel başbakan adayları

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İngiltere Maliye Bakanı Sunakin eşinin vergi statüsü tartışma yarattıİngiltere Maliye Bakanı Sunak'in eşinin vergi statüsü tartışma yarattıHaberi görüntüle

KARARI BARAJ VERECEK

Bu arada The Telegraph , Başbakanın 5 Eylül'e kadar görevde olacağını ve üst düzey bir parti kaynağının şunları söylediğini açıkladı:

“Bir baraj olacak, böylece bu eşiğin altındaki adayların seçime devam etmesine izin verilmeyecek. Alanı ciddi adaylara indirgemek istiyoruz ve partiden makul bir oranda destek alamayan adayları istemiyoruz.”

Özenle hazırlanmış bir seçim kampanyası videosu çeken eski bakan, partisinin liderlik kampanyasının 'vatanseverlik, adalet ve sıkı çalışma' üzerine kurulacağına söz verdi.

Koltuk gitti kavga başladı… İngiltere’de eski maliye bakanı Rishi Sunak adaylığını açıkladı
Sunak'ın eşi Akshata Murty, Hindistan'ın en zengin 6. kişisinin kızı...

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İngilterede parti skandalı: Başbakan Johnsonın fotoğrafları basına sızdıİngiltere'de parti skandalı: Başbakan Johnson'ın fotoğrafları basına sızdıHaberi görüntüle

SOSYAL MEDYADAN DESTEK GELDİ

Ülkenin ‘büyük zorluklarla’ karşı karşıya olduğunu belirten Sunak, liderlik vasıflarına işaret ederek, "Covid kabusuyla karşı karşıya kaldığımız en zor zamanlarda hükümetin en zorlu departmanını" yönettiğini söyledi.

Muhafazakâr Partili birçok üst düzey milletvekili Sunak'ın adaylığını desteklediklerini Twitter'da "Rishi için hazırız" mesajlarıyla duyurdu.

Parlamento başkanı Mark Spencer, "Rishi, Partiyi birleştirebilecek, tüm ülkeyi bir araya getirebilecek ve bize beşinci genel seçim zaferini kazandırabilecek lider" diye yazdı.

Sunak, Boris Johnson'a yazdığı istifa mektubunda, Başbakan'ın yetkinliğini ve ciddiyetini kamuoyu önünde sorguladı. Ayrıca kendisi ve Johnson arasındaki ekonomik politika konusundaki 'temel' farklılıkları da tanımladı.

Koltuk gitti kavga başladı… İngiltere’de eski maliye bakanı Rishi Sunak adaylığını açıkladı
Karısının ödemediği vergiler Sunak'ın başını büyük bir derde soktu

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimlerİşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimlerHaberi görüntüle

KARISININ SERVETİ BAŞINA BELA OLDU

Rishi Sunak, Oxford Üniversitesi'nde ve ardından ABD'de Stanford Üniversitesi'nde okumaya başlamadan önce Southampton'da büyüdü. 1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint bir annenin çocuğu olan eski bakanın annesi kendi eczanesini işleten bir eczacı, babası ise bir aile hekimi.

Sunak'ın Boris Johnson'ın halefi olma umutları, ailesinin serveti ve vergi işleri konusundaki tartışmalar nedeniyle ölümcül şekilde zarar görmüştü.

Sunak’ın milyarder bir varis olan karısı Akshata Murty'nin özel vergi statüsüne sahip olduğunun ortaya çıkması, İngiltere’ye vergi ödememek için kendisini Hindistan’da yaşıyor göstermesi öfkeli bir siyasi tartışmaya neden oldu ve Sunak'ın parti üyeleri arasındaki popülaritesini azalttı.

Haberin Devamı

Daha sonra, Metropolitan Polisinin Partygate soruşturmasının bir parçası olarak Boris Johnson ile birlikte para cezasına çarptırıldığında, bir darbe daha aldı.

Sunak ve ailesinin serveti, rakip parti üyelerinden tepki topladığın gibi hali hazırda ekonomik krizle boğuşan İngiliz halkına da pek sempatik gelmeyecek gibi görünüyor.

Koltuk gitti kavga başladı… İngiltere’de eski maliye bakanı Rishi Sunak adaylığını açıkladı
Sunak halkın güvenini kazanabilecek mi? Bunu zaman gösterecek

Gözden Kaçmasın

Avrupa Johnsonın gidişinden memnun En ilginç yorum RusyadanAvrupa Johnson'ın gidişinden memnun! En ilginç yorum Rusya'danHaberi görüntüle

YARIŞ SUNAK VE TRUSS ARASINDA GEÇECEK

Muhafazakâr Parti üyelerinin anketi, Sunak’ın, yüzde 21 tarafından desteklenen Dışişleri Bakanı Liz Truss'un hemen önünde, yüzde 25 destek oyu aldığını gösterdi.

Savunma Bakanı Ben Wallace, üyelerin yüzde 12'si tarafından desteklenirken, bu hafta Sunak'ın bakan olarak yerini alan Nadhim Zahawi yüzde 6 tarafından desteklendi.

Anket ayrıca, Muhafazakâr üyelerden oluşan bir oylamada kafa kafaya giderlerse Sunak'ın (yüzde 37) Truss'u (yüzde 33) kıl payı yeneceğini de ortaya koydu.

*Haberde kullanılan fotoğrafların bir kısmı Daily Mail'in 13 Şubat 2020 tarihli haberinden alınmıştır

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Rishi Sunak#BAŞBAKAN

BAKMADAN GEÇME!

İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron

BAKMADAN GEÇME!

İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron