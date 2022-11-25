'Koltuğa sığmazsın' denilerek uçağa alınmadı! 'Çaresizim, yardım edin'

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Büyük beden modeli Juliana Nehme, ülkesi Brezilya'ya giden uçağa fazla kiloları nedeni ile alınmayınca sosyal medyadan yardım istedi.

"CÜSSEM NEDENİ İLE AYRIMCILIĞA UĞRADIM"

38 yaşındaki sosyal medya fenomeni, havayolu şirketinin koltuğa sığmayacağını iddia ederek kendini engellediğini ve cüssesi nedeni ile ayrımcılığa uğradığını söyledi.



Instagram'da 118 bin takipçisi olan Juliana, 22 Kasım tarihli gönderisinde takipçilerine, ailesiyle birlikte Lübnan'da tatilde olduğunu ve ülkeye Air France aracılığıyla sorunsuz bir şekilde geldiğini söyledi.

"ÇARESİZİM, LÜTFEN YARDIM EDİN"

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Tatil dönüşü Beyrut'tan Doha'ya giden uçağa binmesine izin verilmediğini anlatan kadın bu durumun ülkesine gidecek olan uçağı da kaçırması anlamına geleceğini söyledi ve yardım istedi:

"Seyahat hakkım engelleniyor. Çaresizim, lütfen yardım edin. Şişmanım olabilirim ama ben de herkes gibiyim!"



'FİRST CLASS BİLET' ALIN ÖNERİSİ

Havayolu şirketinin kendisini uçağa almadığı gibi herhangi bir iade de önermediğini ileri süren kadın sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Uçak biletime 1.000 dolar ödedim. Şimdi ülkeme dönmek için yeniden First Class bir bilet almam isteniyor.Bu biletler 3 bin dolar ve benim param yok. Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.



Lübnan'DA KALDI



Kız kardeşi ve yeğeni eve dönerken, Juliana'nın annesi ile beraberLübnan'da kaldığı öğrenildi. Havayolu şirketi konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.



Şirketin Business bölümünün koltuklarının daha büyük olduğu için böyle bir teklifte bulunduğu öne sürülürken havayolu şirketlerinin aşırı kilolu insanlara yaklaşımı tartışma konusu oldu.

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Havayolu şirketleri, uçağın güvenliği için taşınan yükün ağırlığını ve dengesini hesaplamakla görevli olsa da sosyal medya kullanıcıları kilolu insanların uçağa binmesinin engellenmesinin ayrımcı uygulamaların kapısını açacağını öne sürüyor.