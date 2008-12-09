Kolsuz pilot

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İŞTE MUCİZE KIZ

ARİZONA Eyaleti’nde yaşayan 25 yaşındaki Jessica, nadir görülen bir hastalık yüzünden kolları olmadan doğdu. Psikoloji mezunu olan genç kız, yazı yazmayı, araba kullanmayı, saçlarını taramayı, ayağıyla telefon kullanmayı öğrendi. Bununla da yetinmeyen genç kadın, engelli olmasına rağmen pilot olmaya karar verdi. Üç yıl yoğun bir pilotluk eğitimi alan Jessica lisans almayı başararak ayağıyla uçak kullanan ilk pilot oldu.



Uçaktan korkardı



Küçüklüğünden beri uçağa binmekten korkan genç kadın, bu korkusunu yenmek için pilot olmaya karar verdiğini, yapacağına inandığı için bunu başardığını söyledi. En son 13 yaşında protez kol taktığını daha sonra hiç kullanmadığını söyleyen genç kadın, tekvandoda siyah kuşak sahibi olduğunu, ayrıca eskiden dansla uğraştığını belirtti. "Hiçbir zaman ’Yapamam’ demedim. Sadece ’Ben yaparım" dedim. Uçmak dünyanın en fantastik duygusu" dedi.



