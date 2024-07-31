Kolon kanserine kan testi taraması

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Guardant isimli firma tarafından geliştirilen test, tümör hücreleri ve kansere dönüşmesi ihtimali olan kitlelerin saçtığı DNA parçacıklarını tespit ediyor. Kanserli hücrelerin yüzde 83’ünü bulan ve yüzde 17’lik bir hata payına sahip olan test, kolonoskopi ile bulunan ve kansere dönüşme riski taşıyan poliplerin ise çok azını bulabildi. Yine de testin yakaladığı yüksek başarı oranının, yeni bir yöntem olarak kullanılmasına olanak sağlaması bekleniyor. Halihazırda doktorlar tarafından 895 dolarlık bir ödeme ile talep edilebilen testin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı alması ile birlikte özel ve devlet sigortalarındaki kapsamını da arttırması öngörülüyor.

ZAHMETTEN KURTARACAK

Test, tümörleri tespit etmenin yanı sıra polipleri temizleyerek de hastalığı önleyebilen kolonoskopilerin yerine geçmeyecek ancak kolonoskopi sürecinin zahmetli olması nedeniyle sıklıkla tercih edilmesi bekleniyor. Birçok insan bağırsakları boşaltmak için güçlü bir müshil içmeyi içeren bir günlük hazırlık nedeniyle, kolonoskopiden kaçınıyor. ABD’de bu tarama, kolon kanseri açısından ortalama risk altında olan 45 ile 75 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinler için öneriliyor. Şirket yaptığı açıklamada, doktorların basit bir kan alma işleminden sonra Shield testini yapabileceklerini söyledi. Şirket ürününü “yakın gelecekte” piyasaya sürmeyi planlıyor.