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Kolon kanserine aşı yolda

#Kolon Kanseri#Biontech#Aşı
Kolon kanserine aşı yolda

Koronavirüs salgınından önce kanser tedavisi üzerinde çalışan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, deneysel kolon kanseri aşısının faz-2 denemelerine başladığını bildirdi.

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Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech’ten yapılan açıklamada, mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan kolon kanseri aşısının (BNT122) faz-2 çalışmalarına başlandığı belirtildi. ABD, Almanya, İspanya ve Belçika’dan yaklaşık 200 hastanın çalışmaya katıldığına yer verilen açıklamada, çalışmanın amacının, tümörlerin cerrahi müdahale ve kemoterapiden sonra yeniden ortaya çıkıp çıkmadığında BNT122’nin etkinliğini incelemek olduğu ifade edildi.

EN ÖLÜMCÜL İKİNCİ KANSER

BioNTech’in açıklamasında, dünya genelinde en ölümcül ikinci kanser olarak bilinen kolon kanserinin tedavisi için, yeni yöntemlere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi. Öte yandan BioNTech, başta deri kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinde kullanımı için BNT122 aşısının klinik çalışmalarını da sürdürüyor.

BioNTech geliştirmekte olduğu mRNA kolon kanseri ve melanoma tedavisinin verilerini “Journal Science Translational Medicine” dergisinde yayımlamıştı. Buradaki veriler, hayvanlar üzerindeki çalışmaların başarılı olduğunu ve çalışmaların klinik aşamaya geçmeye yeterli olduğunu göstermişti. Araştırmacılar, 20 farenin kolon ve melanoma tümör hücrelerine mRNA kokteylini enjekte ederek, tümör büyümesini durdurmayı ve 17 faredeki kanseri geriletmeyi başardı.

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#Kolon Kanseri#Biontech#Aşı