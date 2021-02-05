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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 04:44 | Son Güncelleme:

Kolombiya'dan CoronaVac kullanımına onay

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Kolombiya'dan CoronaVac kullanımına onay
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verdi.

Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA) Sinovac tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yaptığı açıklamada, Çinli ilaç şirketinden gerekli izinlerin alındığını belirterek, "INVIMA Acil Durum Protokolü hızlı şekilde onaylandı. Kovid-19 aşısının ülkeye geliş sürecinin rekor şekilde tamamlanması için uzmanlarımız çok titiz ve özenli çalıştı." ifadelerini kullandı.

INVIMA Direktörü Juilo Cesar Aldana da aşıların laboratuvar çalışmalarının süratli şekilde bitirilmesi sonucunda aşı ithaline eriştiklerini bildirdi.

Aşılamanın 20 Şubat'ta başlanmasının beklendiği ülkede yıl içinde 35 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede 2 milyon 135 bin 412 kişi Kovid-19'a yakalandı, 55 bin 131 kişi yaşamını yitirdi.

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