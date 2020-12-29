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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 05:26 | Son Güncelleme:

Kolombiya'daki silahlı saldırıda 5 kişilik aileyi katlettiler

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Kolombiya'daki silahlı saldırıda 5 kişilik aileyi katlettiler
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, silahlı kişilerin saldırısı sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Bolivar eyaletine bağlı Montecristo kasabasında, bir aileye yapılan silahlı saldırıda biri çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bölgede çok sayıda düzensiz silahlı grupların varlık gösterdiğine işaret ederek, saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanmaları için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl aralarında eski FARC savaşçılarının olduğu 90 kişi suikasta kurban gitti.

Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

Başkent Bogota'da, cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli kesimlerin katılımıyla geçen yıl temmuz ayında 110 şehirde gösteriler düzenlenmişti.

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