Kolombiya'da yola döşenen patlayıcı infilak etti: 2 polis hayatını kaybetti
Kolombiya'da yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 polis öldü, 2 polis yaralandı. Olay, ülkenin Antioquia yönetim bölgesinde gerçekleşti.
Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 2 polis ağır yaralandı.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, Frontino kasabasında, kimliği belirsiz kişilerin önceden yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı, polis aracının geçişi anında infilak etti.
Patlamada, 2 üst düzey polis yaşamını yitirdi, 2 polis ise ağır yaralandı.
Yaralanan polisler helikopterle hastaneye nakledildi.
Ulusal Polis Müdürü General Jorge Luis Vargas, saldırıya ilişkin açıklamasında, bombalı eylemin "Clan del Golfo" gibi bölgedeki yasa dışı gruplarca yapıldığını söyledi.