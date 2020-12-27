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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 05:32 | Son Güncelleme:

Kolombiya'da toprak kayması: 2 ölü

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Kolombiya'da toprak kayması: 2 ölü
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeybatısında Antioquia yönetim bölgesine bağlı Itagüi kasabasında, sağanak yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi öldü, çok sayıda ev toprak altında kaldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar uzman köpeklerin de yardımıyla 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Bölgede heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle çok sayıda ev önlem amaçlı boşaltıldı.

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