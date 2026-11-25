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Kolombiya polisinin ABD merkezli X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, silahlı kişilerin yerel saatle 08.00'de La Castellana Mahallesi'ndeki bir süpermarkette soygun girişimi sırasında çok sayıda kişiyi rehin aldığı ifade edildi.

Kolombiya'nın kuzeyindeki Cartagena kentinde, silahlı kişiler tarafından bir süpermarkette alıkonulan 30 kişiden 10'unun serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, rehin alınan 30 kişiden 10'unun serbest bırakıldığı, güvenlik güçlerinin 20 rehineyi kurtarmak için süpermarkete operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyon sonucu tüm rehinelerin kurtarıldığı açıklandı.

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CUMHURBAŞKANI ESPIRELLA SOYGUNCULARLA KONUŞTU

Öte yandan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella ve Savunma Bakanı Jorge Mora, operasyonları yerinden takip etmek üzere Cartagena'daki Komuta Merkezi'ne gitmişti.

Soyguncularla iletişime geçerek içeridekileri serbest bırakmaları için ikna etmeye çalışan Cumhurbaşkanı De la Espriella, konuya ilişkin ABD merkezli X platformundaki hesabından bilgi vermişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella

PARA NAKİL ARACINA SOYGUN GİRİŞİMİ

Cartagena'daki rehine krizinin "para nakil aracı soygunu" girişiminden kaynaklandığını, bir grup adi suçlunun para nakil aracını soymak amacıyla alışveriş merkezine girdiğini belirten De la Espriella, "Güvenlik kameraları şüphelileri tespit etti, operatörler panik butonlarına bastı ve polis hemen olay yerine geldi. Kaçacak yer bulamayınca bir iş yerine sığınarak 5'i yaşlı 30 kişiyi rehin aldılar." demişti.

Devletin tüm imkanlarının ve güvenlik birimlerinin sahada olduğunu vurgulayan De la Espriella, şunları söylemişti:

"Bu durum alıkonulanlar için iyi sonuçlanacak ancak saldırganlar için aynı şeyi söyleyemem. Ordu ve polisin özel kuvvetleriyle oradayız."