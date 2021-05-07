Kolombiya’da neler oluyor

Çıkan olaylarda şu ana kadar biri polis 24 kişi yaşamını yitirirdi, en az 800 kişi yaralandı. Önceki gün başkent Bogota ile Medellin ve Cali şehirlerinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Cali’de göstericilerin birçok yolu ulaşıma kapatması üzerine ordu bölgeye sevk edildi. Sosyal medyada paylaşılan ve güvenlik güçlerinin göstericilere orantısız şiddetini gösteren görüntüler büyük tepki çekti. Birleşmiş Milletler, güvenlik güçlerine halka karşı “ateşli silah kullanılmama” çağrısı yaptı.

VERGİ YASASIYLA BAŞLADI

Aylık geliri 684 doların üzerinde olanların daha fazla vergi vermesini öngören reform tasarısı ile başlayan gösteriler; yoksulluk, polis şiddeti ve eşitsizlikle mücadele talepleriyle genişleyerek sürüyor. Birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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