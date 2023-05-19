Kolombiya’da mucize kurtuluş: Uçakları düşen 4 çocuk 16 gün sonra bulundu

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Güvenlik güçleri, itfaiye ve sivil görevliler tarafından arama kurtarma çalışmaları sonucu aralarında 11 aylık bir bebeğin de olduğu 4, 9 ve 13 yaşlarındaki dört çocuk canlı olarak kurtarıldı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ordumuzun yoğun çalışmaları sonucunda uçak kazasında kaybolan dört çocuğun bulunması ülkemiz için büyük sevinç” ifadelerini kullandı.

MEYVE YİYEREK HAYATTA KALDILAR

Kurtarma ekibinden bir yetkili, çocukların kaza sonrasında uçaktan çıkarak yardım bulmak için yağmur ormanlarında ilerlediklerini ve meyve yiyerek hayatta kaldıklarını söyledi. uçak, Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki Araraquara şehrinden Kolombiya’daki Amazon Ormanları’nda bulunun Guaviare bölgesine giderken motor arızası nedeniyle düşmüştü. Uçakta aralarında pilotun da bulunduğu 3 kişi ölü olarak bulunmuş, kayıp 4 çocuk ise aranıyordu.