Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bini aştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 71 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bin 16'ya çıktı.

Son 24 saatte 1996 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 911 bin 82'ye, iyileşenlerin sayısı da 1824 artarak 4 milyon 740 bin 709'a yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 441 bin 483 vaka ile başkent Bogota ve 736 bin 391 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 30 bin 518 civarında olduğu Kolombiya'da, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80-85 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında bakanlıktan son yapılan açıklamaya göre, 20 milyon 823 bin 175 kişiye 1. doz, 11 milyon 946 bin 18 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da bir günde 1177 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1177 kişi yaşamını yitirdi ve ölenlerin sayısı 260 bin 503'e yükseldi.

Böylece ülkede pandeminin başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

Ülkede toplam vaka sayısı 17 bin 337 artarak 3 milyon 369 bin 747 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 715 bin 43 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'da son haftalarda vaka sayısının hızla artması nedeniyle bazı eyaletlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 45 milyondan fazla kişiye birinci doz, 26 milyonu aşkın kişiye ikinci doz aşı uygulanırken, aktif vaka sayısı ise 107 bin 520 olduğu belirtildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor