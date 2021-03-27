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Dünya
AA-FotoÄŸraflar: Reuters, AFP
Haber GiriÅŸ: 27.03.2021 - 08:50 | Son GÃ¼ncelleme:

Kolombiya'da dehÅŸet: Bomba yüklü araçla saldÄ±rÄ± düzenlendi!

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Kolombiya'da dehÅŸet: Bomba yüklü araçla saldÄ±rÄ± düzenlendi!

SÄ±k sÄ±k ÅŸiddet olaylarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Kolombiya'da bu kez de bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± dehÅŸet yarattÄ±. Belediye binasÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±nda patlatÄ±lan bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ 17 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na sebep oldu.

Kolombiya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Cauca yÃ¶netim bÃ¶lgesinde, bomba yÃ¼klÃ¼Â araÃ§laÂ dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 17 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Cauca'ya baÄŸlÄ±Â CorintoÂ ilÃ§esinde, belediye binasÄ±Â yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼Â aracÄ±n infilak ettirilmesi sonucu Ã§oÄŸu belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.Â 

Yetkililer, olayÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu belirterek,Â 17 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Kolombiyada dehÅŸet: Bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
YaralÄ±lar, civardaki hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rkenÂ patlamanÄ±n etkisiyleÂ Ã§evredeki evler ve iÅŸ yerleri bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶rdÃ¼.Â 

Devlet BaÅŸkanÄ± Ivan Duque, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak, "TerÃ¶rizm korkaklarÄ±n silahÄ±dÄ±r. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine suÃ§lularÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in talimatlarÄ± verdim. Nerede olursa olsun terÃ¶rizmleÂ acÄ±masÄ±zca mÃ¼cadele etmeye devam edeceÄŸiz." ifadelerine yer verdi.Â 

Ã–te yandan Savunma BakanÄ± Diego Molano AponteÂ gÃ¼venlik birimleriyle saldÄ±rÄ±yÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§inÂ bÃ¶lgeye hareket edeceÄŸini duyurdu.

Kolombiyada dehÅŸet: Bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

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