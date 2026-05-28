Kolombiya'da çatışma katliama dönüştü: 50 kişi hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 09:32

Kolombiya'nın güneyinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 50 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kolombiya basını, ülkenin Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose del Guaviare kırsalında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarından oluşan iki muhalif grup arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışmada iki taraftan üst düzey kişiler dahil 50 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Orduya göre çatışmalar, FARC fraksiyonu EMC elebaşı 'Ivan Mordisco' lakaplı Nestor Gregorio Vera ile 'Calarca' lakaplı Alexander Diaz Mendoza’nın liderliğini yaptığı EMBF arasında gerçekleşti.

Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada çatışmaların yaşandığı bölgeye askeri birliklerin gönderildiği belirtildi.

