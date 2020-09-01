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DHA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz

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Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
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Kolombiya'da bir müşteri berber koltuğunda otururken kafasından vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kolombiya’nın Medellin şehrinde 29 Ağustos’ta gerçekleşen olayda Carlos Andrés Carmona (27) adlı müşteri berber koltuğunda otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

Berberin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde silahlı bir kişinin berber koltuğundaki Carmona’nın başına birkaç el ateş ettiği görülüyor.

O sırada Carmona’ya yüz masajı yaptığı görüntülenen  berber ise Carmona yere yığıldıktan sonra dükkanı terk ediyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde, bölgede iki yerel çete arasında yaşanan olaylar nedeniyle bu tarz vakaların artmasına rağmen yetkililerin durumla alakalı herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

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