Kolombiya’da askerleri taşıyan uçak düştü… 8 kişi öldü, 73 kişi yaralandı

#Kolombiya#Uçak Kazası#Hava Kuvvetleri
Kolombiya’da askerleri taşıyan uçak düştü… 8 kişi öldü, 73 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 00:49

Kolombiya’nın güneyinde askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin yaralandığı belirtildi.

Putumayo Valisi Jhon Gabriel Molina Acosta, El Tiempo gazetesine yaptığı açıklamada, uçak kazasında şimdiye kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını ve 15 yaralının durumunun kritik olduğunu bildirdi.

UÇAKT 125 KİŞİ BULUNUYORDU

Nakliye uçağında toplam 125 kişinin bulunduğunu belirten Molina Acosta, bunlardan 112’sinin asker, 2’sinin polis ve 11’inin mürettebat olduğunu kaydetti.

Molina Acosta, savcılığın kazaya ilişkin soruşturma başlattığını vurgulayarak, "Uçakta 100’den fazla kişi olduğunu biliyorduk. Sabah saatlerinden bu yana süren kurtarma çalışmalarının ardından 8 can kaybı, 73 yaralı ve durumu kritik 15 kişi olduğu tespit edildi. Kazanın nedenini henüz bilmiyoruz, bildiğimiz tek şey uçağın kalkıştan birkaç dakika sonra düştüğüdür." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait FAC-10016 tescilli C-130H Hercules tipi nakliye uçağı, dün Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğramıştı. Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa bir süre sonra, yerleşim merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelmişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, nakliye uçağının düştüğü bölgede siyah duman ve alevlerin yükseldiği yer almıştı.

 

 

#Kolombiya#Uçak Kazası#Hava Kuvvetleri

BAKMADAN GEÇME!