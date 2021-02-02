Kolombiya'da 2 yolcu teknesi çarpıştı: 14 ölü

Kolombiya'nın güneybatısındaki Pasifik Okyanusu kıyılarında 2 yolcu teknesinin çarpışması sonucu 7'si çocuk 14 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, Narino yönetim bölgesine bağlı Liman kenti Tumaco'dan hareket eden ve kapasitelerinin üzerinde yolcu taşıyan 2 tekne çarpıştı.

Kazanın ardından, 7'si çocuk 14 kişinin cesedine ulaşılırken, 36 kişi balıkçılar ve bölge sakinleri tarafından kurtarıldı.

Bölgede süren arama kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra uçak ve helikopterler de eşlik ediyor.

Teknelerde tam olarak kaç kişinin olduğuna ve teknelerin neden kaza yaptığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.