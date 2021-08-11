Kolombiya varyantı hakkında neler biliniyor, aşılar varyanta karşı etkili mi?

Belçika'da bir huzurevinde kalan ve iki aşısını da olmuş yedi kişinin söz konusu Covid varyantı nedeniyle öldüğü belirlendi. 21 huzurevi sakininin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bazı çalışanlarda da varyanta rastlandı ancak bu kişiler hastalığı çok daha hafif geçirdi.

B.1.621 olarak numaralandırılan Kolombiya varyantına, Beta, Delta gibi varyantlara benzer bir isim henüz verilmedi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), varyantın dikkatle incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Reuters'ın haberine göre Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de varyantı yakın takibe aldı.

Brüksel yakınlarındaki huzurevinde ölen yedi kişinin 80-90 yaş aralığında olduğunu dile getiren Leuven Üniversitesi Öğretim Üyesi Marc Van Ranst, yaşamını yitirenlerin iki aşısını da olmuş bireyler olmasının endişe verici olduğunu aktardı.

Marc Van Ranst, varyantın daha bulaşıcı olup olmadığı konusunda henüz bir bulgu olmadığını da ekledi. B.1.621, yani Kolombiya varyantı, Belçika'daki vakaların yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor. ABD'de ise tüm vakaların yüzde 2'sinin Kolombiya varyantı olduğu sanılıyor.

Güney Florida'da ise bu oran çok daha yüksek. New York Post'a konuşan bir sağlık yetkilisi, varyantın Miami Üniversitesi'nin patoloji laboratuvarında incelenen pozitif vakaların yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) verilerine göre aşıların Kolombiya varyantına karşı daha az etki gösterdiğine ilişkin bazı işaretler olsa da, bu bulgular henüz çok sınırlı ve daha kapsamlı bir araştırmayı gerektiriyor.

Kolombiya varyantının Delta varyantına göre daha bulaşıcı olduğuna yönelik bir bulgu ise yok. 4 Ağustos itibarıyla İngiltere'de toplam 37 vakada Kolombiya varyantı görüldü.

Şu anda dünya genelinde yaygın kullanımda olan aşılar, koronavirüsün eski türlerine göre geliştirilmiş durumda. Bilim insanları ve aşı üreticileri, aşıların yeni varyantlara karşı da büyük oranda etkili olduğunu ancak bazı varyantlara karşı daha düşük koruma sağladığını belirtiyor.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ise Pazartesi günü yaptığı açıklmada mevcut aşının Delta varyantı dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı etkili olduğunu ve herhangi bir güncellemeye şimdilik ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

6-12 ay içerisinde aşının güncellemesini gerektirecek başka varyantların ortaya çıkmasının çok olası olduğunu belirten Şahin, "Ancak şu an böyle bir şey gerekmiyor" diye konuştu.

Şahin, şu anda aşıyı güncellemeye ilişkin verecekleri bir kararın, yeni bir varyantın baskın olmaya başlamasıyla 3-6 ay içerisinde yanlış çıkma ihtimaline değinerek, "Bu yüzden, değişiklik kararının zamanı da uygun olmalı" dedi.

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