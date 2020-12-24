MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKolombiya ülkedeki göçmenleri aşılamayacak
GeriDünya Kolombiya ülkedeki göçmenleri aşılamayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

Kolombiya ülkedeki göçmenleri aşılamayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kolombiya ülkedeki göçmenleri aşılamayacak
Abone Olgoogle-news

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque canlı yayında, ülkede bulunan Venezuela'lı göçmenlerin aşılanmayacağını, sadece Kolombiya vatandaşlarının aşılanacağını, bu kararın yeni bir göç dalgasının ortaya çıkmasını engellemek için alındığını açıkladı. Sözleri bazı vatandaşlardan tepki çekti,.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, katıldığı bir canlı yayında ülkesinin korona virüse karşı aşı planına ilişkin soruları yanıtladı. Kolombiya'da yaşayan ancak vatandaşlık hakkı olmayan yabancılara aşı yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren Duque, “Elbette aşılanmayacaklar” dedi.

Duque kararını, “Neler yaşayacağımızı hayal bile edemezseniz. Herkes aşı olmak için sınırı geçmeye çalışır. Bir izdihama neden oluruz” diyerek savundu. Duque, yalnızca çifte vatandaş olan ve yasal göçmenlik statüsü bulunan Venezuelalıların aşı olabileceğini söyledi.

TARTIŞMALAR BAŞLADI

Duque’nin bu açıklamasına en sert tepki Senatör Humana Gustavo Petro’dan geldi. Petro, Kolombiya Devlet Başkanı Dugue’i eleştirerek, “Yabancı düşmanlığı, faşizmin temel direklerinden biridir. Öldürürken alkış alır” dedi.

Kolombiya eski Devlet Başkanı Ernesto Samper de ABD’deki Latinleri örnek göstererek Duque'ye "Ya Trump, ABD'de yaşayan tüm Latin göçmenlere Pfizer aşısını yapmayı reddederse" diye sordu. Samper, açıklama için “Soykırım ültimatomu” yakıştırmasında bulundu.

Eski Sağlık Bakanı Alejandro Gavira, Venezuelalı göçmenleri aşılama dışında tutmanın epidemiyolojik açıdan felaket olacağını savundu.
Resmi verilere göre, Ağustos 2020 itibariyle Kolombiya topraklarında 1,7 milyon Venezuelalı yaşıyor. Bu kişilerin yüzde 55'inin düzensiz göçmen olduğu belirtiliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle