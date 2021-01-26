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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Kolombiya Savunma Bakanı Trujillo Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Kolombiya Savunma Bakanı Trujillo Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanımız Trujillo'nun ölüm haberini derin bir üzüntü ile öğrendim." dedi.

Tarifsiz bir acı içerisinde olduğunu vurgulayan Marquez, "Trujillo benim arkadaşım, ortağım, iş arkadaşım ve bakanımdı." ifadesini kullandı.

12 Ocak'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlığı kötüleşen Trujillo, Bogota'daki Askeri Hastaneye kaldırılmıştı.

Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyondan fazla Kovid-19 vakasına rastlanırken salgında 51 bin 747 kişi hayatını kaybetti.

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