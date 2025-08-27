Kolombiya liderinin ABD ile kavgası: Hapis tehdidine sert yanıt

Haberin Devamı

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gimenez'in kendisine yönelik, "Gustavo Petro kendi hapis kararını imzaladı" sözlerine tepki gösterdi.

Gimenez'in paylaşımını alıntılayan Petro, şunları kaydetti:

"Sizin Latin Amerika’da halk tarafından seçilmiş herhangi bir devlet başkanını mahkum etmeye hakkınız yok. Pinochet’i (eski diktatör Şili Devlet Başkanı) mahkum edebilirdiniz ama o müttefikiniz çıkmıştı. Benim elimde, Venezuela’ya geçen Kolombiya kokainini satın alanların kanıtları var ve eğer hakikat hapse mal olacaksa, o zaman hapse de girerim, çavuş."

Petro'nun, "Cartel de los Soles diye bir örgüt yok" açıklamasını X hesabından hedef alan ABD'li Kongre üyesi Gimenez, "Gustavo Petro, kendi hapis kararını imzaladı. ABD Kongresi'nde biz bunu şaka olarak görmeyeceğiz. Aksine, bu son derece ciddi bir durum" ifadesini kullanmıştı.

'AŞIRI SAĞIN HÜKÜMET DEVİRME BAHANESİ'

Cumhurbaşkanı Petro, 26 Ağustos'taki açıklamasında, ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığını öne sürmesine ilişkin, "Cartel de los Soles diye bir örgüt yok, bu, aşırı sağın kendilerine itaat etmeyen hükümetleri devirmek için uydurduğu bir bahane" mesajını paylaşmıştı.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro’nun 10 yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığının 25 Temmuz’da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımladığı aktarılmıştı.