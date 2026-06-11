Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a seçimlere müdahale tepkisi

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Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu önde tamamlayan aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'ya verdiği "tam destek" mesajına değindi.

"Peki ya ABD seçimlerinden farklı bir siyasi anlayış galip çıkarsa ne olur?" sorusunu soran Petro, "Ülkeler arasındaki ilişkiler gelgeç ideolojiler üzerine değil, Başkan Trump'a Abraham Lincoln'ün portresi önünde ve kendi tasarladığı o güzel gül bahçesinde önerdiğim gibi, 'kalıcı yaşam ve özgürlük' paktları üzerine inşa edilmelidir. Başkan Trump’a, Kolombiya Anayasası'nın yabancı destek ve fonları yasakladığını bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR İRADE VURGUSU

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Petro, Kolombiya halkının özgür iradeye sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

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"Kolombiya halkının özgür iradesini değiştirmeye çalışmak bir suçtur. Ayrıca, ne yazık ki Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzluk nedeniyle bir gelenek haline gelen oy satın alma faaliyetlerinin finanse edilmesi de yasaktır. Benim anayasal görevim; Kolombiya'nın egemenliğini, özgürlüğünü ve tüm halkının hak ve özgürlüklerini savunmaktır. Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak sizden, kararı sizin değil Kolombiya halkının özgürce vereceği bu seçim kampanyasına müdahale etmemenizi talep ediyorum."

Petro, 21 Haziran'da düzenlenecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini hangi aday kazanırsa kazansın, ABD hükümetiyle iki asrı aşkın süredir devam eden dostluğun her iki taraf açısından da korunacağını ve işbirliğinin sürdürüleceğini belirtti.

TRUMP'TAN MUHALİF ADAYA TAM DESTEK

Trump, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu önde tamamlayan Abelardo de la Espriella'yı kutlamıştı.

"Abelardo, tıpkı benim ABD için yaptığım gibi, kendi büyük ülkesi ve halkı için yorulmaksızın mücadele ediyor ve onları yürekten seviyor." ifadelerine yer veren Trump, "Kaplan" lakabıyla bilinen De la Espriella'nın seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı olarak "ekonomiyi büyütme, istihdam yaratma, ticareti geliştirme ve yasa dışı göçü durdurma" gibi konularda başarılı olacağı inancını paylaşmıştı.

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Trump, ülkede 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna işaret ederek, sonucun Kolombiya-ABD ilişkileri açısından "büyük önem taşıdığını" vurgulamıştı.

De la Espriella'nın nihai seçimi kazanması durumunda ABD'den tam destek göreceğini belirten Trump, "Abelardo'ya tam ve kayıtsız şartsız desteğimi sunmaktan onur duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya'da ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi 21 Haziran'da iktidar partisi adayı Ivan Cepeda ile aşırı sağcı Abelardo de la Espriella arasında olacak.