Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a Gazze suçlaması: 'Soykırımın suç ortağı'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 09:26

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından ABD Başkanı Donald Trump'ın sorumlu olduğunu belirtti.

Petro, Başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narido'da yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananlar nedeniyle Trump'ı "soykırımın suç ortağı" olmakla suçladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararınca tutuklanması gerektiğini savunan Petro, "ABD uluslararası hukuku aslında tanımıyor. Roma Statüsü, insanlığa karşı suçların veya savaş suçlarının ne olduğunu tanımlar. Bu mahkemelerde yargılanan her vatandaş, hangi uyruktan olursa olsun, oradan geçtiğinde herhangi bir ülke tarafından tutuklanabilir. Dolayısıyla Netanyahu da ABD'de tutuklanabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Bay Trump bugüne kadar olduğu gibi soykırıma suç ortağı olmaya devam ederse, hak ettiği tek yer hapishanedir." açıklamasını yaptı.

İSRAİL İLE ANLAŞMA İPTAL EDİLECEK

Petro, ABD ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yeniden gözden geçirileceğini, İsrail ile olan serbest ticaret anlaşmasının ise yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

Filistin'in özgürleştirilmesi için müşterek ordu kurulması önerisini yineleyen Petro, "Birleşmiş Milletler (BM), soykırıma suç ortaklığı yapan bir hükümetin önünde diz çökemez. O halde harekete geçelim, yalnız kalıp kalmayacağımızı sonra görürüz." ifadelerini kullandı.

'ABD ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNİYOR'

ABD'nin vizesini iptal edeceğini açıklamasına değinen Petro, "(ABD) uluslararası hukuku çiğniyor. BM'de konuşmaya gidecek ya da BM'nin gündemindeki konular hakkında söz alacak herhangi birinin vizesini iptal etme hakkına sahip değil. Bu, dünya hukukudur. Eğer Trump bunu unutuyorsa ya da ona söylemiyorlar ya da kendisi okumuyorsa o halde birisi ona okusun." dedi.

Petro, Pasifik Okyanusu'nun uyuşturucudan arındırılması için uluslararası bir antlaşmanın imzalanması gerektiğini ve işbirliğine ilk günden bu yana hazır olduklarını belirtti.

