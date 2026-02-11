×
HABERLERDünya Haberleri

Kolombiya lideri Petro'dan suikast açıklaması: Son 2 günü kaçarak geçirdim

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 09:07

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, selden etkilenen Karayipler bölgesindeki Cordoba eyaletine çocuklarıyla birlikte seyahat ettiği helikoptere yönelik bir "suikast" düzenlenebileceği endişesi nedeniyle planlanandan geç gitmek zorunda kaldığını bildirdi.

Petro, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, selden etkilenen Cordoba yönetim bölgesinin Monteria kentine, kendisine yönelik suikast endişesi nedeniyle gecikmeli gittiğini vurguladı.

Suikast istihbaratı üzerine rota değişikliğine gittiğini kaydeden Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Burada itiraf etmeliyim ki son 2 günü sevginin kollarında değil, öldürülmemek için kaçarak geçirdim. Bu nedenle sabah da inmem gereken yere inemedim. Çünkü helikoptere ateş açılacağına dair bilgi vardı, üstelik çocuklarım da yanımdaydı. Ben de bildiğimi yaptım, açık denize yöneldik, 4 saat uçtuk ve inmemem gereken bir yere indim ama bir şekilde indim."

Petro, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında, kentte gerçekleştirdiği bir gezinti sırasında vatandaşlarla çektirdiği bazı fotoğraflara da yer verdi.

2 SAAT GECİKTİ

Yerel medyaya göre Petro, selden etkilenen Monteria kentine, Pasifik'te bulunan Gorgona Adası'ndan hareket etti ve bölgeye yaklaşık 2 saat gecikmeli ulaştı.

7 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Petro, kendisine yönelik suikast planı iddialarını birkaç kez gündeme getirmiş ve bu konuda uyuşturucu örgütlerini işaret etmişti.

Petro, Eylül 2024’te ise ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA), Bogota Büyükelçisi aracılığıyla yıl sona ermeden dinamitle yüklü bir kamyonla düzenlenmesi planlanan olası bir suikast girişimine ilişkin kendisini uyardığını açıklamıştı.

#Kolombiya#Gustavo Petro#Suikast Girişimi

