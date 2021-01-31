Kolombiya koronavirüs aşısını 20 Şubat'ta uygulamaya başlayacak

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Çinli ilaç şirketi Sinovac ve Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıların alımı için anlaşma imzalandığını belirten Duque, "Kolombiya'da toplu aşılamaya 20 Şubat'ta başlama kararı aldık." ifadesini kullandı.



Duque, anlaşma kapsamında Moderna'dan 10 milyon doz, Sinovac'tan 2,5 milyon doz aşı satın alınacağına işaret ederek ilk etapta 6,5 milyon Kolombiyalının aşılanacağını kaydetti.



Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyon 77 bin 633 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 53 bin 284 kişi hayatını kaybetti.