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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 00:45 | Son Güncelleme:

Kolombiya Dışişleri Bakanı Blum koronavirüse yakalandı

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Kolombiya Dışişleri Bakanı Blum koronavirüse yakalandı
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Kolombiya'da Dışişleri Bakanı Claudia Blum'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Twitter hesabından haberi duyuran 72 yaşındaki Blum, "Ailemde bir kişide Kovid-19'un tespit edilmesi üzerine yaptığım testin pozitif çıktığını Kolombiyalılara bildirmek istiyorum. Önleyici izolasyon tedbirlerimi aldım. Sağlık durumum iyi ve çalışmalarıma evden devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede daha önce Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, İçişleri Bakanı Daniel Palacios ve Devlet Başkanı Ivan Duque'nin eşi Maria Juliana Ruiz Kovid-19'a yakalanmıştı.

Kolombiya'da, bugüne kadar 1 milyon 786 bin 900 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 46 bin 114 kişi yaşamını yitirdi.

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