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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Karteller bana suikast planlıyor

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#Kolombiya#Uyuşturucu Kartelleri#Gustavo Petro
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Karteller bana suikast planlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 09:13

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, uyuşturucu kartellerinin kendisine suikast düzenlemek için planlar kurduğunu öne sürdü. Petro, "Beni hızla devirmek istiyorlar çünkü Kolombiya'daki büyük mafyaların peşinde olduğumuzu biliyorlar" ifadesinde bulundu.

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Kolombiya Cumurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Bogota'daki General Francisco de Paula Santander Harp Okulu'nda konuştu. Petro, ülkedeki büyük mafyalara karşı yürüttükleri mücadele nedeniyle hedef alındığını belirtti.

Petro, "Uyuşturucu kartelleri bana suikast planlıyor. Uçağıma bir roket ateşlemek istiyorlar. Uyuşturucu kaçakçılarının satın alıp bir yerde sakladığı iki roket var. Kim olduklarını biliyoruz ve bu yüzden harekete geçmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl da bir suikast girişimine maruz kaldığını belirten Petro, "Beni hızla devirmek istiyorlar çünkü Kolombiya'daki büyük mafyaların peşinde olduğumuzu biliyorlar. Bu korkutucu olabilir, evet, elbette korkutucu." dedi.

Cumhurbaşkanı Petro, söz konusu suikast iddialarına ilişkin detay vermedi.

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Petro, 2022'de Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında yaptığı açıklamada, "La Cordillera" adlı suç çetesinin kendisine suikast düzenlemeyi planladığını bildirmişti.

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#Kolombiya#Uyuşturucu Kartelleri#Gustavo Petro

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