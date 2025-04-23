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Kolombiya 12 soruluk referanduma gidiyor

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#Kolombiya#Referandum#Halk Oylaması
Kolombiya 12 soruluk referanduma gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 07:14

Kolombiya hükümeti, Kongre’den onay alamayan reformları halk oylamasına sunmak üzere 12 sorudan oluşan bir referandum hazırlığı yapıyor.

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Çalışma Bakanı Antonio Sanguino ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek referandumla ilgili detayları kamuoyuna açıkladı.

Sanguino, reformlara halkın desteğinden emin olduğunu vurgulayarak, "Bu sorulara evet çıkacağına inanmasaydık, referandum teklif etmezdik" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Benedetti ise, halkın onay vermesi halinde sürecin Kongre ve Cumhurbaşkanlığı’nın onayıyla sonuçlanacağını bildirdi.

Kolombiya basınına göre, 12 soruluk referandumun geçerli sayılabilmesi için yaklaşık 14 milyon seçmenin oy kullanması gerekiyor.

Ülkede 40 milyon 963 bin 370 kayıtlı seçmen bulunurken, her bir soru için oyların yarısından bir fazlasının "evet" olması halinde sonuçlar bağlayıcı olacak.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, referandum kampanyasını 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde başlatması bekleniyor.

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#Kolombiya#Referandum#Halk Oylaması

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