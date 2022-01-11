Kolobiya'da bir ilk! Ölümcül hastalığı olmamasına rağmen ötenaziyi seçti

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Ağrılı bir akciğer hastalığı olan Kolombiyalı bir adam, Katolik Latin Amerika'da ölümcül hasta olmamasına rağmen yeni bir ötenazi politikasıyla kendi hayatına son veren ilk insanlardan biri oldu.

60 yaşındaki Victor Escobar, Cuma günü geç saatlerde Kolombiya'nın Valle del Cauca eyaletinin başkenti Cali'deki bir klinikte yasal olarak düzenlenmiş ötenaziyle hayata veda etti.



KROİK BİR AKCİĞER HASTALIĞI VARDI

Avukatı Luis Giraldo'ya göre, Escobar, yaşam kalitesini büyük ölçüde azaltan son dönem kronik obstrüktif akciğer hastalığından muzdaripti.

Dindar bir Katolik olan Escobar, yardımlı intihara kategorik olarak karşı çıkan doktorlar, klinikler, mahkemeler ve kilisenin muhalefeti karşısında ötanazi hakkı için iki yıl mücadele etmişti.

VİDEO İLE VEDA ETTİ



Escobar, avukatı Giraldo tarafından medyaya servis edilen video mesajında, "Benim gibi ölümcül olmayan ama dejeneratif durumda olan hastaların bu savaşı kazanma hedefine ulaştık. Bu, benden sonra gelen ve şu anda onurlu bir ölüm isteyen diğer hastalar için de kapıları açan bir savaş oldu. Hoşçakalın demiyorum, sadece 'sonra görüşürüz'.” dedi.

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Escobar'ın hayattayken çekilmiş son görüntüleri, sakinleştirici ve ötenazi enjeksiyonu yapılmadan önce ailesiyle çevriliyken gülümsediğini gösteriyor.



Ölmeden kısa bir süre önce Escobar, şeker hastalığı ve kalp damar rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştı ve vücudunu saran spazmlardan muzdarip olması, ailesinin ötenazi fikrini desteklemesine yol açmıştı.

Öte yandan, Avrupa'da sadece Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İspanya ötenaziyi yasallaştırdı.

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Kolombiya 1997'de yardımlı ölümü cezadan kaldırdı ve Temmuz 2021'de bir yüksek mahkeme bu kararı 'onurlu ölüm hakkı’nı ölümcül hastalığı olmayanları kapsayacak şekilde değiştirdi.