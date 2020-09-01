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DHA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 16:45 | Son Güncelleme:

Köln’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

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Köln’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu
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Almanya’nın Köln kentindeki Müngersdorf semtinde, FC Köln futbol takımı stadyumu yakınlarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiltere yapımı patlamamış bir bomba bulundu.

Walter-Binder-Weg Caddesi üzerinde yapılan keşif çalışmalarında bu sabah İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulundu.

Köln Şehir İdaresi tarafından yapılan açıklamada, bulunan bombanın İngiltere yapımı olduğu açıklandı. Bombanın bulunduğu alandaki binalar boşaltılarak çevre sakinleri belediye otobüsleri ile tahliye edilip, alan kordon altına alındı.

Çevrede oturan yaklaşık 4 bin 100 kişi, FC Köln’e ait Rheinenergie-Stadion'da oluşturulan kriz merkezine yerleştirildi. Bombanın bulunduğu civarda trafiğin durdurulduğu belirtildi.

Bombanın ne zaman etkisiz hale getirileceğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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