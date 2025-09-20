×
Koli basili tarih mi oluyor? Yapay zekanın çığır açan buluşu

#Yapay Zeka#E. Coli#Biyoteknoloji
ABD'de bilim insanları, yapay zeka teknolojisi sayesinde "escherichia coli (E. coli)" (Koli basili) bakterilerini hedef alıp yok edebilen, "bakteriyofaj" olarak adlandırılan virüsler geliştirdi.

Stanford Üniversitesi ve merkezi ABD'de bulunan Arc Enstitüsünden araştırmacılar, antibiyotiklere karşı giderek güçlenen bazı bakteri türlerine karşı yeni tedavi bulmak umuduyla çalışma yaptı.

Bilim insanları, yapay zeka modellerini kullanarak "bakteriyofaj" adı verilen ve bakterileri enfekte eden virüslerin genetik planlarını sıfırdan tasarladı.

Laboratuvar deneylerinde tasarlanan yüzlerce virüs arasından 16'sının canlı bakterileri yok edebildiği görüldü.

Çalışmanın sonucunda bu virüslerden bazıları, doğada bulunan benzerlerinden daha hızlı ve etkili sonuç verdi.

Araştırmacılar, yapay zeka ile tasarlanan bakteriyofaj virüslerini bir araya getirerek hazırladıkları "karışımın", bazı dirençli bakteri türlerini kısa sürede etkisiz hale getirdiğini tespit etti.

Çalışmayı yürüten ekip, bu yöntemin sadece bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede değil gelecekte daha karmaşık biyolojik sistemlerin tasarımında da kullanılabileceğini belirtti.

E.​​​​​​​coli, insan ve hayvan bağırsaklarında doğal olarak bulunan bakteri türüdür. Çoğu türü zararsızdır ve sindirime yardımcı olur ancak bazen ishal, idrar yolu enfeksiyonu veya nadiren daha ciddi hastalıklara yol açabilir.

Araştırmanın sonuçları, "BioRxiv" internet sitesinde yayımlandı.

