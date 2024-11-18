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Koli basili şimdi de havuçta çıktı: 1 kişi öldü, 15 kişi hastanelik oldu

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#ABD#E.Coli#Koli Basili
Koli basili şimdi de havuçta çıktı: 1 kişi öldü, 15 kişi hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 12:08

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), paketlenmiş havuçlarda koli basili tespit edildiğini bildirdi. CDC tarafından yapılan açıklamada, 39 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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ABD'de paketlenmiş organik havuçlarda E. coli bakterisi tespit edildiği bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, bir firmaya ait paketli organik havuçlarda koli basili (E. Coli) bakterisine rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'de paketli organik havuçları tükettiği için koli basili bakterisi bulaşan 39 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Firmanın sattığı paketli havuçların market reyonlarından toplatıldığı aktarılan açıklamada, müşterilere satın aldıkları ürünleri kontrol etmesi çağrısı yapıldı.

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#ABD#E.Coli#Koli Basili

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