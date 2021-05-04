MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKolezyum’a ahşap zemin
GeriDünya Kolezyum’a ahşap zemin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 04.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kolezyum’a ahşap zemin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kolezyum’a ahşap zemin

İtalya hükümeti başkent Roma’nın en ünlü yapılarından Kolezyum’a ahşap bir zemin yapma planını onayladı. 2023’te tamamlanması planlanan proje, ziyaretçilere bu tarihi yapıyı gladyatörlerle aynı perspektiften görme imkânı sağlayacak.

2000 yıllık yapının orijinal zemini, arena altındaki oda ve koridorların daha iyi incelenebilmesi için arkeologlar tarafından 1800’lerin sonlarında kaldırılmıştı. 22.2 milyon dolara mal olması beklenen projede zemine inşa edilecek ahşap platformun üzerinde yüzlerce açıklık olacak, böylece aşağıdaki koridor ve odalara güneş ışığı ulaşmaya devam edecek. Kolezyum inşa edildiğinde, 70 bin izleyici kapasitesiyle Roma İmparatorluğu’nun en büyük amfitiyatrosuydu.

Kolezyum’a ahşap zemin

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi