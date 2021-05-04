Kolezyum’a ahşap zemin

2000 yıllık yapının orijinal zemini, arena altındaki oda ve koridorların daha iyi incelenebilmesi için arkeologlar tarafından 1800’lerin sonlarında kaldırılmıştı. 22.2 milyon dolara mal olması beklenen projede zemine inşa edilecek ahşap platformun üzerinde yüzlerce açıklık olacak, böylece aşağıdaki koridor ve odalara güneş ışığı ulaşmaya devam edecek. Kolezyum inşa edildiğinde, 70 bin izleyici kapasitesiyle Roma İmparatorluğu’nun en büyük amfitiyatrosuydu.

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